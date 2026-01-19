كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي لواء احتياط: من أين يأتي هذا الغرور في الادعاء بأن القصف "الإسرائيلي" سيُسقط إيران

منوعات

الذهب والفضة عند مستويات قياسية والنفط يتراجع 
منوعات

الذهب والفضة عند مستويات قياسية والنفط يتراجع 

2026-01-19 11:16
53

ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات غير مسبوقة، اليوم الاثنين 19 كانون الثاني/يناير 2026، مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل تنامي التوترات السياسية، بعد أن هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية، على خلفية قضية السيطرة على غرينلاند.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى 4665.6 دولارًا للأوقية (الأونصة) وقت كتابة التقرير، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.4 دولارًا. كما قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط/فبراير بنسبة 1.8% لتبلغ 4677 دولارًا للأوقية.

وفي سوق الفضة، ارتفعت الأسعار في المعاملات الفورية بنسبة 3.7% إلى 93.2 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا جديدًا عند 94.08 دولارًا.

وكان ترامب قد تعهد، السبت الماضي، بموجة من رفع الرسوم الجمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى أن يتم السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، ما أدى إلى تصعيد الخلاف حول مستقبل الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة التابعة للدنمارك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 1.6% في المعاملات الفورية ليصل إلى 2360.2 دولارًا للأوقية، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1842 دولارًا للأوقية.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما سجلت ارتفاعًا في الجلسة السابقة، وسط تقلص احتمالات شنّ الولايات المتحدة هجومًا على إيران، أحد أكبر منتجي الخام في منطقة الشرق الأوسط.

وانخفض خام برنت بنسبة 0.84% إلى 63.6 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم آذار/مارس بنسبة 0.7% إلى نحو 59 دولارًا للبرميل.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة "آي.جي"، في مذكرة، إن هذا التراجع جاء عقب زوال سريع للعلاوة السعرية التي تسببت بها تطوّرات إيران، والتي كانت قد دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها خلال 12 أسبوعًا.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي بدا وكأنه تراجع عن تهديداته السابقة بالتدخل في إيران، بعدما قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن طهران ألغت عمليات الإعدام الجماعي للمتظاهرين، في وقت تشهد فيه البلاد منذ أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي موجة احتجاجات واسعة بدأت بإضراب لتجار بازار طهران بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تتوسع إلى مظاهرات ذات شعارات سياسية.

الكلمات المفتاحية
النفط الاقتصاد الذهب غرينلاند
إقرأ المزيد
المزيد
الذهب والفضة عند مستويات قياسية والنفط يتراجع 
الذهب والفضة عند مستويات قياسية والنفط يتراجع 
منوعات منذ ساعة
الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية بين تعزيز التعلّم ومخاطر الاتكالية
الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية بين تعزيز التعلّم ومخاطر الاتكالية
منوعات منذ 5 أيام
كيف تُنهك شبكات التواصل عقولنا وعلاقاتنا؟
كيف تُنهك شبكات التواصل عقولنا وعلاقاتنا؟
منوعات منذ 5 أيام
دراسة ألمانية وأميركية تؤكد فاعلية تقنيات التنفس في الحد من التوتر النفسي
دراسة ألمانية وأميركية تؤكد فاعلية تقنيات التنفس في الحد من التوتر النفسي
منوعات منذ 5 أيام
مقالات مرتبطة
الذهب والفضة عند مستويات قياسية والنفط يتراجع 
الذهب والفضة عند مستويات قياسية والنفط يتراجع 
منوعات منذ ساعة
اتحاد الوفاء: استهداف لقمة العيش جزء من الحرب على الشعب والمقاومة
اتحاد الوفاء: استهداف لقمة العيش جزء من الحرب على الشعب والمقاومة
لبنان منذ 22 ساعة
أوروبا تتوحد لمواجهة
أوروبا تتوحد لمواجهة "ترهيب" ترامب: رد مشترك مرتقب على رسوم غرينلاند الجمركية
عربي ودولي منذ يوم
تظاهراتٌ حاشدةٌ في كوبنهاغن رفضًا لأطماع ترامب في غرينلاند
تظاهراتٌ حاشدةٌ في كوبنهاغن رفضًا لأطماع ترامب في غرينلاند
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة