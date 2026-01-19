كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الطيران الحربي الصهيوني يستهدف بغارات عنيفة مناطق واسعة في الجنوب 
لبنان

الطيران الحربي الصهيوني يستهدف بغارات عنيفة مناطق واسعة في الجنوب 

2026-01-19 12:31
تتواصل الاعتداءات "الإسرائيلية" بوتيرة متصاعدة، في سياق تصعيد عسكري مستمر يستهدف الجنوب اللبناني، مترافقًا مع خروقات جوية وقصف عنيف يطال القرى والأودية. 

نفذ الطيران الحربي "الإسرائيلي"، ظهر اليوم، سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفًا المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية، ملقيًا عددًا من الصواريخ الثقيلة التي أحدث انفجارها دويًا تردد في أرجاء المنطقة، وترافق ذلك مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان. كما أغار الطيران الحربي على المحمودية ووادي كفرملكي ووادي برغز.

كذلك، نفذ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارة جوية استهدفت مجرى نهر الشتى، عند أطراف بلدة اللويزة في منطقة إقليم التفاح ومروج عقماتا. كما تعرضت منطقة بصليا في أطراف جباع لغارة جوية "إسرائيلية".

هذا؛ وكان محيط قطيع من الماشية في مزرعة "سردا" قد تعرض لإطلاق النار مصدره دبابة متمركزة في الموقع المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في "تلة الحمامص"، فيما ألقت محلقة "إسرائيلية" قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة. 

كما خرق الطيران الصهيوني أجواء البقاع الغربي وراشيا على علو منخفض.

الكلمات المفتاحية
لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان جيش الاحتلال الاسرائيلي الجنوب
