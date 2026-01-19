أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، تسجيل 3700 جريح في أعمال الشغب المسلح الأخيرة التي شهدتها إيران، مشيرًا إلى أضرار واسعة طالت الممتلكات العامة وقوى الأمن الداخلي.

وفي مؤتمر صحافي، قال عزيزي : "إن أكثر من 2221 سيارة ومعدات تابعة لقوى الأمن الداخلي تعرّضت لأضرار"، لافتًا إلى أنّ أعمال الشغب ألحقت أضرارًا بأكثر من 250 مدرسة، و300 مسجد، و90 حوزة علمية في مختلف أنحاء البلاد.

في الشق السياسي، أكد عزيزي أنه: "لا توجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي"، وقال إن الولايات المتحدة: "حوّلت طاولة المفاوضات إلى ساحة حرب: ولا تلتزم بمبادئ التفاوض".



الكلمات المفتاحية