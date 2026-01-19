كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

رسالة من قادة السلطات الإيرانية إلى الشعب: أفشلتم أعقد المؤمرات
إيران

رسالة من قادة السلطات الإيرانية إلى الشعب: أفشلتم أعقد المؤمرات

2026-01-19 14:54
103

توجه قادة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في إيران، الرئيس مسعود بزشكيان، ومحمد باقر قاليباف، وحجة الاسلام والمسلمين غلام حسين محسني إجئي في رسالة مشتركة للشعب الإيراني ثمّنوا فيها وعي ويقظة الشعب الإيراني في إفشال المؤامرات المعادية التي تستهدف وحدة إيران، مؤكدين أنهم يعتبرون أنفسهم ملزمين ببذل الجهود ليلًا ونهارًا لحل المشاكل المعيشية والاقتصادية للشعب وتوفير الأمن له.

كما أشاد الرؤساء الثلاثة في هذه الرسالة المشتركة بيقظة الشعب الإيراني في فصل صفوف المحتجين عن صفوف مثيري الشغب، مؤكدين أن جهاد المدافعين عن الأمن ومنهم قوى الأمن الداخلي والحرس الثوري والتعبئة الشعبية قد أحبط السيناريو القذر الذي خطط له من يقفون خلف الأحداث المريرة الأخيرة التي مرت على البلاد.

ووصف الرؤساء الثلاثة، الشعب الإيراني بـ"الشعب الفهيم والنجيب والواعي للعصر والذي يتمتع بالوعي لإفشال أعقد مؤامرات الاعداء ضد وحدة ايران القوية والمستقلة".

كما شدد الرؤساء على أنهم وفق صلاحياتهم الممنوحة لهم قانونيًا، يعتبرون أنفسهم ملزمين ببذل الجهود ليلًا ونهارًا لاتباع توجيهات سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي والاستفادة من مؤهلات النخب في المجتمع، للعمل بوحدة ووئام وتظافر من أجل حل المشاكل المعيشية والاقتصادية وتوفير الأمن للعموم وعدم التقصير في ذلك للحظة واحدة.

وفي ما يخص معالجة الأحداث الإرهابية التي وقعت مؤخرًا، تعهد الرؤساء الثلاث ببذل الجهود لكشف ومعرفة أسباب وجذور الأحداث التي وقعت، مع مراعاة منتهى العدالة والانصاف في معاقبة القتلة وأصحاب الفتنة من الإرهابيين.

إلى ذلك، وعد الرؤساء ببذل الرأفة الإسلامية واللين مع المخدوعين الذين لم يضطلعوا بدور أساسي في الأحداث الإرهابية الأخيرة، وتوخي التدبير والحكمة التي ينتظرها الشعب الإيراني منهم لصون دماء مئات الآلاف من شهداء الثورة الإسلامية، ورفع راية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإعلاء اسم إيران والإيرانيين في العالم.
 

الجمهورية الاسلامية في إيران محمد باقر قاليباف مسعود بزشكيان
