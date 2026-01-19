كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
منوعات

اختراق واسع لمنصة "إنستغرام".. ونشر بيانات على "الدارك ويب"

2026-01-19 14:56
كشفت شركة أمن الإنترنت "مالويربايتس" عن تسريب بيانات نحو 17 مليون مستخدم على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، في اختراق قد يعرض المتضررين لرسائل بريد إلكتروني احتيالية تهدف إلى اختراق حساباتهم.

وأعلنت الشركة، المتخصصة في برامج مكافحة الفيروسات، أن قراصنة نشروا أسماء المستخدمين، وعناوين المنازل والبريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، وغيرها من البيانات الشخصية لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت المظلمة "دارك ويب".

وكانت مجموعة القرصنة "شاين هانترز" قد اخترقت منصة "سيلز فورس"، وهي منصة برمجية أميركية واسعة الانتشار لخدمة العملاء والمبيعات، ما دفع فريق "أمن الويب" في غوغل إلى توجيه اهتمامه إلى المجموعة.

وأوضحت الشركة أن المحتالين يرسلون رسائل مزيفة "مقنعة للغاية" لا تمر فقط عبر "عدة خدمات موثوقة تابعة لغوغل"، بل تنقل المتلقي غير الواعي إلى "صفحة تسجيل دخول مزيفة لمايكروسوفت 365 مصممة لسرقة أسماء المستخدم وكلمات المرور".

