الجيش اللبناني يُثبّت نقطة تموضع جديدة في عديسة ويستنفر ردًا على استفزازات للعدو
الجيش اللبناني يُثبّت نقطة تموضع جديدة في عديسة ويستنفر ردًا على استفزازات للعدو

2026-01-19 16:56
واصل الجيش اللبناني، تثبيت نقاط تموضع جديدة في بلدات الحافة الأمامية في الجنوب، على خلفية التوغلات التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني في سياق اعتداءاتها على لبنان وسيادته ومواطنيه.

وفي هذا الإطار، ثبت الجيش، الاثنين 19 كانون الثاني/يناير 2026، نقطة جديدة في "خلة المحافر" جنوب بلدة عديسة، مقابل الجدار الحدودي لمستعمرة "مسكاف عام"، وذلك بعد تثبيت نقطة له في وسط بلدة كفركلا.

وفي أثناء تثبيت النقطة الجديدة في عديسة، حرك العدو الصهيوني دبابة "ميركافا" خارج الجدار موجهًا مدفعها نحو الجنود، في خطوة استفزازية قابلها الجيش اللبناني باستنفار مماثل.

