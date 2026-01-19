واصل الجيش اللبناني، تثبيت نقاط تموضع جديدة في بلدات الحافة الأمامية في الجنوب، على خلفية التوغلات التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني في سياق اعتداءاتها على لبنان وسيادته ومواطنيه.

وفي هذا الإطار، ثبت الجيش، الاثنين 19 كانون الثاني/يناير 2026، نقطة جديدة في "خلة المحافر" جنوب بلدة عديسة، مقابل الجدار الحدودي لمستعمرة "مسكاف عام"، وذلك بعد تثبيت نقطة له في وسط بلدة كفركلا.

وفي أثناء تثبيت النقطة الجديدة في عديسة، حرك العدو الصهيوني دبابة "ميركافا" خارج الجدار موجهًا مدفعها نحو الجنود، في خطوة استفزازية قابلها الجيش اللبناني باستنفار مماثل.

