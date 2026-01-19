كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي تعيين رئيس جديد للموساد يثير جدلًا حول الولاء والكفاءة

فلسطين

مستوطنة صهيونية جديدة في بيت لحم.. حماس: تصعيد خطير في سياسة الاستيطان الاستعماري
فلسطين

مستوطنة صهيونية جديدة في بيت لحم.. حماس: تصعيد خطير في سياسة الاستيطان الاستعماري

2026-01-19 18:27
83

افتتح المستوطنون الصهاينة، بقيادة وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الاثنين 19 كانون الثاني/يناير 2026، مستوطنة جديدة تحمل اسم "عش الغراب" في شرق مدينة بيت لحم، ضمن سياسة التغوّل والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، في حين شددت حركة حماس على أنّ افتتاح المستوطنة يشكل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستيطان الاستعماري.

وكثفت مليشيات المستوطنين من أعمالها في إنشاء المستوطنة خلال الفترة الماضية، حيث نصبت المزيد من البيوت المتنقلة في منطقة عش غراب بمدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.

وتضم المنطقة المعروفة باسم "عش الغراب"، قاعدة عسكرية صغيرة لجيش الاحتلال الصهيونية. ويشار إلى أنه قد خُصصت الأراضي في المنطقة لبناء مستشفى للأطفال لسكان بيت لحم قبل 15 عامًا، لكن المستشفى لم يُبنَ بعد أن بدأ المستوطنون في إنشاء بؤرة استيطانية.

بدوره، أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أن "إقدام المستوطنين بقيادة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على افتتاح مستوطنة جديدة تحمل اسم "عش الغراب" في شرق مدينة بيت لحم، يشكل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستيطان الاستعماري، ويؤكد مضيّ حكومة الاحتلال في فرض وقائع بالقوة على الأرض، في تحدٍّ واضح لكل التحذيرات الدولية".

وأوضح مرداوي، أنّ "إقامة مستوطنات جديدة على أراضينا الفلسطينية، هي جزء من مخطط ممنهج يستهدف تطويق محافظات الضفة، وتكريس مشروع الضم والتهجير القسري بحق أبناء شعبنا".

وشدد على أنّ "هذه السياسات الاستيطانية، لن تغير من هوية الأرض الفلسطينية ولن تمنح الاحتلال أي شرعية، بل ستزيد من حالة الغضب الشعبي، وتعزز تمسك شعبنا بأرضه وحقوقه".

وبينما دعا القيادي في الحركة جماهير الشعب الفلسطيني "إلى أوسع حالة من الحشد والتكاتف لمواجهة هذا التصعيد الاستيطاني، وتعزيز الصمود والوجود في المناطق المستهدفة"، طالب المؤسسات الدولية والحقوقية بـ"تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاستيطان، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم المتواصلة".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني الضفة الغربية
إقرأ المزيد
المزيد
مستوطنة صهيونية جديدة في بيت لحم.. حماس: تصعيد خطير في سياسة الاستيطان الاستعماري
مستوطنة صهيونية جديدة في بيت لحم.. حماس: تصعيد خطير في سياسة الاستيطان الاستعماري
فلسطين منذ 4 ساعات
لليوم الثالث.. الاحتلال يواصل تجريف أراضي الأغوار ويصعّد اقتحاماته جنوب جنين
لليوم الثالث.. الاحتلال يواصل تجريف أراضي الأغوار ويصعّد اقتحاماته جنوب جنين
فلسطين منذ 12 ساعة
وقف اطلاق النار في غزة: غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار شرق القطاع 
وقف اطلاق النار في غزة: غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار شرق القطاع 
فلسطين منذ 12 ساعة
اقتحامات واعتقالات في الضفة.. وإصابات باعتداءات المستوطنين في القدس
اقتحامات واعتقالات في الضفة.. وإصابات باعتداءات المستوطنين في القدس
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
قافلة شهداء القنيطرة الأبرار: العدوان
قافلة شهداء القنيطرة الأبرار: العدوان "الإسرائيلي" والردّ النوعيّ
لبنان منذ 50 دقيقة
تعيين رئيس جديد للموساد يثير جدلًا حول الولاء والكفاءة
تعيين رئيس جديد للموساد يثير جدلًا حول الولاء والكفاءة
عين على العدو منذ 3 ساعات
مستوطنة صهيونية جديدة في بيت لحم.. حماس: تصعيد خطير في سياسة الاستيطان الاستعماري
مستوطنة صهيونية جديدة في بيت لحم.. حماس: تصعيد خطير في سياسة الاستيطان الاستعماري
فلسطين منذ 4 ساعات
الجيش اللبناني يُثبّت نقطة تموضع جديدة في عديسة ويستنفر ردًا على استفزازات للعدو
الجيش اللبناني يُثبّت نقطة تموضع جديدة في عديسة ويستنفر ردًا على استفزازات للعدو
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة