انخفض معدل المواليد في الصين العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 1949، ما يبرز تفاقم التحدي الديموغرافي الذي تواجهه الصين، رغم تقديم المسؤولين دعمًا جديدًا لتشجيع المتزوجين على إنجاب المزيد من الأطفال.

وهبط معدل المواليد إلى 5.6 لكل 1000 نسمة، وهو أدنى مستوى منذ تأسيس الجمهورية الشعبية على الأقل، بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني اليوم الاثنين 19 كانون الثاني/يناير.

وانخفض عدد المواليد الجدد بمقدار 1.6 مليون مولود ليبلغ 7.9 مليون طفل، مسجلًا أكبر انخفاض منذ 2020.

أكبر تراجع في عدد سكان الصين

يشكل الرقم انتكاسة لحملة الرئيس الصيني شي جين بينغ الرامية إلى تعزيز مجتمع داعم للإنجاب، والتي تشمل تقديم حوافز نقدية للوالدين.

وانخفض عدد السكان الإجمالي بمقدار 3.4 مليون نسمة ليبلغ 1.405 مليار نسمة، في أكبر انخفاض منذ المجاعة الكبرى في 1960 التي وقعت في عهد الزعيم الأسبق ماو تسي دونغ.

ويمثل تناقص القوة العاملة وتقدم السكان في العمر تهديدَين رئيسيَين لثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ فتتراجع نسبة العاملين إلى المتقاعدين مع تزايد فئة كبار السن، ما يفاقم الضغط على نظام تقاعد يعاني من نقص التمويل.

ولمواجهة هذه الأوضاع الهيكلية المعاكسة، طبقت الحكومة الصينية سلسلة من السياسات الداعمة لزيادة المواليد خلال السنوات الماضية، بدءًا من تمديد إجازة الأبوة والأمومة، وتسهيل إجراءات تسجيل الزواج.

وأشار خي يافو؛ الخبير الديموغرافي المستقل، إلى أن الدعم الحكومي أقل بكثير من أن يُحدث ارتفاعًا ملموسًا في معدلات المواليد.

