تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مع قلب الدفاع مارك غيهي قادمًا من كريستال بالاس بعقد يمتد لخمسة أعوام ونصف العام، وفقًا لما أعلنه النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين 19 كانون الثاني/يناير 2026، في إطار سعيه لتقليص ‌الفارق مع ‌المتصدر آرسنال في ‌سباق ⁠اللقب.

ولم يكشف ‌النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة انتقال اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 25 عامًا، والذي كان يتبقى في عقده مع ⁠بالاس ستة أشهر، تبلغ نحو 20 مليون ‌جنيه إسترليني.

وأصبح غيهي ثانيَ صفقات سيتي في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير، بعد التعاقد مع الجناح أنطوان سيمينيو من بورنموث.

وقال هوغو فيانا؛ مدير كرة القدم في مانشستر سيتي، في بيان: "⁠من الواضح أن مارك كان أحد أفضل المدافعين في كرة القدم الإنجليزية منذ فترة ليست بالقصيرة؛ لذا نحن سعداء للغاية بضمه إلى مانشستر سيتي".

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة من 22 مباراة، بفارق سبع نقاط خلف ‌المتصدر آرسنال.

