في اليوم الـ102 من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

كما أُصيب 3 فلسطينيين، بينهم نازحون، جراء استهداف طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

كذلك، يواصل الجيش "الإسرائيلي" إقامة موقع عسكري جديد شرق دير البلح وسط القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش يعمل على إنشاء سواتر ترابية ضخمة في الموقع، على غرار المواقع المنتشرة على طول الحدود الشرقية.

وشنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارات على مناطق انتشاره شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما أطلقت آليات عسكرية "إسرائيلية" نيرانًا كثيفة جنوب شرق خان يونس.

كما أطلقت آليات "إسرائيلية" النار على المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في حين أطلق الطيران المروحي "الإسرائيلي" نيرانه شرق مخيم البريج وسط القطاع.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 465 شهيدًا، والمصابين 1287، إضافة إلى انتشال 713 شهيدًا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 71550 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 171365.

الكلمات المفتاحية