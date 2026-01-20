كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عين على العدو

عين على العدو

سموتريتش يطالب بإغلاق مقر القيادة الأميركية في "كريات غات"

2026-01-20 09:47
دعا رئيس "حزب الصهيونية الدينية" ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أمس الاثنين (19 كانون الثاني 2026)، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وتفكيك "مركز التنسيق المدني - العسكري" الذي أقامه الجيش الأميركي في "كريات غات"، وفقًا لهيئة البث الرسمية.

وخلال مراسم إقامة مستوطنة جديدة، باسم "يَتسيف"، في "غوش عتسيون"، أضاف سموتريتش: "حان الوقت لطرد دول مثل مصر وبريطانيا المعاديتين لـ "إسرائيل" اللتيْن تتآمران على "أمنها" من المقر الأميركي في "كريات غات""، مضيفًا: "يجب وضع إنذار قصير أمام حماس من أجل تفكيك سلاحها، ومهاجمة غزة بكل القوة والقضاء على حماس عسكريًا ومدنيًا، وفتح معبر رفح سواء بموافقة مصر أو من دونها، والسماح لسكان غزة بمغادرة القطاع والبحث عن مستقبلهم في مكان آخر، بحيث لا يعرّضون مستقبل أطفالنا للخطر"، وفق تعبيره.

وقال سموتريتش إن هذا الموقف يمثل رأي أغلب "الإسرائيليين" بعد أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتأتي تصريحات سموترتيش بعد نشر القيادة المركزية الأميركية للمرة الأولى توثيقًا يظهر وجود ضباط من الجيش المصري داخل المقر الأميركي في "كريات غات" جنوب الأراضي المحتلة، خلال الشهر الماضي، ويضم المقر حاليًا ممثلين عسكريين عن ثلاث دول عربية هي مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.

