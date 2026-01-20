في خرق واضح ومستمر لاتفاق وقف إطلاق النار، يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته اليومية الممنهجة التي تطال مختلف المناطق الجنوبية، جنوب الليطاني وشماله.

قوات العدو فجّرت، اليوم الثلاثاء (20/01/2026)، منزلين في بلدة كفركلا بعد توغلها إلى مقربة من البلدية، كما نفذت تفجيرًا آخرًا لمنزل في بلدة مركبا لجهة بلدة رب ثلاثين. كذلك ألقت مُسيّرة "إسرائيلية" قنبلة صوتية على حي الدباكة في بلدة ميس الجبل.

يوم أمس الاثنين، أغار الطيران المسّير "الإسرائيلي" على منطقة مفتوحة في بلدة زبقين، فيما سقطت قذيفة مدفعية في أطراف منطقة اللبونة جنوب بلدة علما الشعب. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط جريح في غارة زبقين.

كما ألقت محلقة "إسرائيلية" ألقت قنبلة صوتية باتجاه أحد المواطنين في بلدة البستان، وألقت آلية مدنية "إسرائيلية" وصلت إلى السياج التقني من بياض بليدا قنبلة دخانية على منطقة بئر شعيب شرقي البلدة.

على خلفية التوغلات التي تنفذها قوات الاحتلال في بلدات الحافة الأمامية، يواصل الجيش اللبناني تثبيت نقاط تموضع جديدة في كفركلا وفي "خلة المحافر" جنوب بلدة العديسة مقابل الجدار الحدودي لمستعمرة "مسكاف عام". الجيش تعرض، في أثناء تثبيتها، لاستفزاز من العدو بتحريك دبابة "ميركافا" خارج الجدار وتوجيه مدفعها نحو الجنود، قابلها الجيش اللبناني باستنفار مماثل.

كما شنّ الطيران الحربي الصهيوني سلسلة غارات استهدفت وادي برغز وأطراف بلدة أنصار، ومناطق المحمودية ومروج عقماتا "أطراف اللويزة _مليخ" ومحيط ( بصليا - كفرملكي - جباع ).

كذلك تعرض محيط قطيع من الماشية، في مزرعة "سردا"، لإطلاق النار مصدره دبابة متمركزة في الموقع المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في "تلة الحمامص".

وألقت محلقة "إسرائيلية" قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة.

