كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي العراق: الحشد الشعبي يعتقل أحد أخطر القيادات الميدانية في"داعش"

عين على العدو

تحسّبًا لأيّ حرب جديدة مع إيران.. مستوطنة
عين على العدو

تحسّبًا لأيّ حرب جديدة مع إيران.. مستوطنة "غوش عتسيون" تنشر المزيد من الغرف المحصّنة

2026-01-20 12:33
99

ذكرت صحيفة "إسرئيل هيوم" إنّه "على ضوء التوتر المستمر مع إيران، واستنادًا إلى الدروس المستفادة من جولة الحرب السابقة، شهدت الأشهر الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تحصين المزارع والأحياء الجديدة في مستوطنة "غوش عتسيون"، مع وضع عشرات الغرف المحصّنة في نقاط لم يكن هناك أي حلّ تحصين فيها حتى الآن".

بحسب الصحيفة، الحديث يدور عن خطوة هدفها إعطاء حل للفجوات الأمنية التي تزايدت منذ بداية الحرب، خصوصًا في المناطق البعيدة، الأراضي الزراعية، والمستوطنات الشابة. حتى الآن تمّ وضع 19 غرفة محصّنة في "غوش عتسيون"، ومن المتوقع نشر غرفة محصّنة إضافية قريبًا، فيما يؤكد مجلس "غوش عتسيون" أن هذه مجرد المرحلة الأولى، وأن الحاجة للتحصين لا تزال أكبر".

"إسرائيل هيوم" نقلت عن رئيس مجلس "غوش عتسيون" يرون روزنتال قوله إنّ "الخطوة نتيجة فهم أنه لا يمكن الانتظار للتصعيد القادم، فمنذ الهدنة في الحرب، وحتى قبيل احتمال تجدد المعركة، عملنا جاهدين جدًا لإحضار الكثير من الغرف المحصّنة إلى المستوطنات، أحياء الكرافانات، المزارع، والمستوطنات الشابة".

كما شدد روزنتال على أن "وضع الغرف المحصّنة يأتي من حاجة فورية على الأرض وليس مجرد تخطيط نظري"، موضحًا: "لدينا قائمة بأماكن لا تحتوي على غرف محصّنة أو ملاجئ عامة، ونحن ببساطة نضع غرفة محصّنة في كل مكان لا يوجد فيه حماية"، وقال إنه "ما زال هناك نقص من عشر إلى 15 غرفة محصنة أخرى لسد الفجوات القائمة".

روزنتال أضاف أنّ "الحاجة الملحة أصبحت أوضح خلال الجولة الأمنية الأخيرة.. رأينا النقص في المزارع والمستوطنات الشابة، فتدخلنا للمساعدة"، مؤكّدًا أن "العملية تتم بالتعاون مع مجموعة من الهيئات الحكومية والمدنية".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني إيران
إقرأ المزيد
المزيد
خلاف حكومي في كيان العدو حول الألمنيوم وهذه علاقته بالحرب المقبلة
خلاف حكومي في كيان العدو حول الألمنيوم وهذه علاقته بالحرب المقبلة
عين على العدو منذ ساعة
فيتو
فيتو "إسرائيلي" على إشراك تركيا وقطر في إدارة غزة
عين على العدو منذ ساعة
رئيسة منظمة
رئيسة منظمة "كيدما" الصهيونية: الخطر من الشمال ما يزال قائمًا
عين على العدو منذ ساعة
آفي يسسخروف: حكومة نتنياهو أخفقت في استيعاب درس 7 أكتوبر
آفي يسسخروف: حكومة نتنياهو أخفقت في استيعاب درس 7 أكتوبر
عين على العدو منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
خلاف حكومي في كيان العدو حول الألمنيوم وهذه علاقته بالحرب المقبلة
خلاف حكومي في كيان العدو حول الألمنيوم وهذه علاقته بالحرب المقبلة
عين على العدو منذ ساعة
مجلس
مجلس "السلام" الصهيوني يستعد لاحتلال غزّة بغطاء عربي
مقالات منذ ساعة
ولايتي: الكفاح ضدّ الكيان الصهيوني وأميركا سيستمر بفاعلية أكبر
ولايتي: الكفاح ضدّ الكيان الصهيوني وأميركا سيستمر بفاعلية أكبر
إيران منذ ساعة
رئيسة منظمة
رئيسة منظمة "كيدما" الصهيونية: الخطر من الشمال ما يزال قائمًا
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة