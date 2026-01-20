كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي وفد من حزب الله زار بطريرك الأرمن الأرثوذكس 

عربي ودولي

العراق: الحشد الشعبي يعتقل أحد أخطر القيادات الميدانية في
عربي ودولي

العراق: الحشد الشعبي يعتقل أحد أخطر القيادات الميدانية في"داعش"

2026-01-20 12:52
93

نفّذ أمن الحشد الشعبي في العراق عملية نوعية بالغة الأهمية، أسفرت عن إلقاء القبض على قيادي "داعشي" خطير يُعد من أبرز وأخطر القيادات الميدانية في التنظيم الإرهابي.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في معلومات أولية، أن الإرهابي المعتقل تسلّل من الأراضي السورية إلى صحراء الموصل، وهو "يُعد المسؤول المباشر عن مفارز "داعش" في صحراء الموصل والأراضي السورية، حيث كان يشرف على التخطيط وإدارة العمليات الإرهابية، وتنظيم تحركات الخلايا النائمة في تلك المناطق".

وأكدت الهيئة أن هذه العملية تُعد "ضربة أمنية موجعة لتنظيم "داعش"، لما تمثله من اختراق استخباري دقيق وإنجاز أمني كبير، يعزّز الاستقرار، ويؤكد الجهوزية العالية والقدرات المتقدمة التي يتمتع بها أمن الحشد الشعبي في ملاحقة أخطر القيادات الإرهابية".

الكلمات المفتاحية
العراق داعش الإرهاب الحشد الشعبي
إقرأ المزيد
المزيد
العراق: الحشد الشعبي يعتقل أحد أخطر القيادات الميدانية في
العراق: الحشد الشعبي يعتقل أحد أخطر القيادات الميدانية في"داعش"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
اتهامات متبادلة بين الحكومة السورية المؤقتة و
اتهامات متبادلة بين الحكومة السورية المؤقتة و"قسد" بشأن سجناء "داعش" في الشدادي
عربي ودولي منذ 22 ساعة
تبادل اتهامات بين الجيش السوري و
تبادل اتهامات بين الجيش السوري و"قسد" حول خرق اتفاق وقف إطلاق النار 
عربي ودولي منذ يوم
الحشد الشعبي يعزّز قواته لتأمين الشريط الحدودي مع سورية
الحشد الشعبي يعزّز قواته لتأمين الشريط الحدودي مع سورية
عربي ودولي منذ يوم
مقالات مرتبطة
العراق: الحشد الشعبي يعتقل أحد أخطر القيادات الميدانية في
العراق: الحشد الشعبي يعتقل أحد أخطر القيادات الميدانية في"داعش"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
اتهامات متبادلة بين الحكومة السورية المؤقتة و
اتهامات متبادلة بين الحكومة السورية المؤقتة و"قسد" بشأن سجناء "داعش" في الشدادي
عربي ودولي منذ 22 ساعة
انسحاب أميركي من
انسحاب أميركي من "عين الأسد".. أي ارتباط مع سيطرة الشرع على شرق سوريا؟
مقالات منذ 23 ساعة
الحشد الشعبي يعزّز قواته لتأمين الشريط الحدودي مع سورية
الحشد الشعبي يعزّز قواته لتأمين الشريط الحدودي مع سورية
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة