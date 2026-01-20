نفّذ أمن الحشد الشعبي في العراق عملية نوعية بالغة الأهمية، أسفرت عن إلقاء القبض على قيادي "داعشي" خطير يُعد من أبرز وأخطر القيادات الميدانية في التنظيم الإرهابي.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في معلومات أولية، أن الإرهابي المعتقل تسلّل من الأراضي السورية إلى صحراء الموصل، وهو "يُعد المسؤول المباشر عن مفارز "داعش" في صحراء الموصل والأراضي السورية، حيث كان يشرف على التخطيط وإدارة العمليات الإرهابية، وتنظيم تحركات الخلايا النائمة في تلك المناطق".

وأكدت الهيئة أن هذه العملية تُعد "ضربة أمنية موجعة لتنظيم "داعش"، لما تمثله من اختراق استخباري دقيق وإنجاز أمني كبير، يعزّز الاستقرار، ويؤكد الجهوزية العالية والقدرات المتقدمة التي يتمتع بها أمن الحشد الشعبي في ملاحقة أخطر القيادات الإرهابية".

