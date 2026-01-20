كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

لبنان

حزب الله يكرّم الشهيد وليد حسين عليق ويؤكد التمسك بالمعادلة الذهبية
لبنان

حزب الله يكرّم الشهيد وليد حسين عليق ويؤكد التمسك بالمعادلة الذهبية

2026-01-20 14:14
أقام حزب الله حفلًا تكريميًا للشهيد السعيد وليد حسين عليق في حسينية بلدة زوطر الغربية بحضور شخصيات وفعاليات، عوائل الشهداء، وحشد من الأهالي. 

استُهلّ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة حزب الله ألقاها المسؤول الثقافي لحزب الله في منطقة جبل عامل الثانية الشيخ محمد جمعة الذي استعرض فيها سيرة الشهيد ومزاياه الأخلاقية والإنسانية، مشددًا على أن الشهيد عليق كان نموذجًا للعطاء والمبادرة، إذ أطلق مبادرات إنسانية واجتماعية تركت أثرًا واضحًا في بيئته وأهله وسار عليها بإخلاص حتّى لحظة الشهادة.

وفي الشأن السياسي، أكّد الشيخ جمعة أن الاعتداءات المتواصلة على القرى الآمنة في الجنوب تتم على مرأى ومسمع من لجنة الميكانيزم من دون أي تحرّك فعلي لردع هذا العدوان المستمر، محمّلًا المجتمع الدولي مسؤولية الصمت والتغاضي.

وشدّد على أن أهالي الجنوب ومعهم كلّ الشرفاء يجدّدون تمسكهم بالمعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة كخيار ثابت وراسخ لحماية الأرض وصون الكرامة والدفاع عن العرض.

كما كانت كلمة لعائلة الشهيد عبّرت فيها عن شكرها وامتنانها لكل من شاركهم هذا التكريم وواساهم وبارك لهم بالشهادة، معتبرةً أن الشهيد وليد أمانة في أعناق الجميع لمواصلة الطريق الذي اختاره عن وعي وإيمان.

واختُتم الحفل التكريمي بمجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد السعيد وليد حسين عليق وأرواح الشهداء الأبرار.

