أقام حزب الله حفلًا تكريميًا للشهيد السعيد وليد حسين عليق في حسينية بلدة زوطر الغربية بحضور شخصيات وفعاليات، عوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

استُهلّ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة حزب الله ألقاها المسؤول الثقافي لحزب الله في منطقة جبل عامل الثانية الشيخ محمد جمعة الذي استعرض فيها سيرة الشهيد ومزاياه الأخلاقية والإنسانية، مشددًا على أن الشهيد عليق كان نموذجًا للعطاء والمبادرة، إذ أطلق مبادرات إنسانية واجتماعية تركت أثرًا واضحًا في بيئته وأهله وسار عليها بإخلاص حتّى لحظة الشهادة.

وفي الشأن السياسي، أكّد الشيخ جمعة أن الاعتداءات المتواصلة على القرى الآمنة في الجنوب تتم على مرأى ومسمع من لجنة الميكانيزم من دون أي تحرّك فعلي لردع هذا العدوان المستمر، محمّلًا المجتمع الدولي مسؤولية الصمت والتغاضي.

وشدّد على أن أهالي الجنوب ومعهم كلّ الشرفاء يجدّدون تمسكهم بالمعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة كخيار ثابت وراسخ لحماية الأرض وصون الكرامة والدفاع عن العرض.

كما كانت كلمة لعائلة الشهيد عبّرت فيها عن شكرها وامتنانها لكل من شاركهم هذا التكريم وواساهم وبارك لهم بالشهادة، معتبرةً أن الشهيد وليد أمانة في أعناق الجميع لمواصلة الطريق الذي اختاره عن وعي وإيمان.

واختُتم الحفل التكريمي بمجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد السعيد وليد حسين عليق وأرواح الشهداء الأبرار.

