كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مجلس "السلام" الصهيوني يستعد لاحتلال غزّة بغطاء عربي

إيران

ولايتي: الكفاح ضدّ الكيان الصهيوني وأميركا سيستمر بفاعلية أكبر
إيران

ولايتي: الكفاح ضدّ الكيان الصهيوني وأميركا سيستمر بفاعلية أكبر

2026-01-20 14:38
59

أكد مستشار آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحبطت المؤامرة الأميركية - الصهيونية، "لكن الكفاح ضدّ الكيان الصهيوني وأميركا سيستمر بفاعلية أكبر". مشيرًا إلى أعمال الشغب الأخيرة في إيران.

وهنأ ولايتي في اتّصال هاتفي مع رئيس إئتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي نوري المالكي، (أحد الشخصيات البارزة في الإطار التنسيقي)، الشعب العراقي العظيم على انتصاره في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ومشاركته الحماسية فیها، مضيفًا: "إن هذا الانتصار عزز مكانة العراق في المنطقة والعالم".

وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في إيران، خاطب ولايتي، رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي، قائلًا: "إنكم بالتأكيد على درایة بالأحداث الأخيرة في إيران والمواقف الواضحة لآية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، الذي رأى فها أن هزيمة أميركا على يد الشعب الإيراني في هذه الفتنة امتداد للهزائم السابقة لأميركا والكيان الصهيوني في حرب الـ12 یومًا، وقال: "إن العدوّ أشعل هذه الفتنة والمؤامرة كجزء من مخطّط أكبر كان يسعى من لتنفيذه وقد أخمدها الشعب الإيراني، لكن هذا لا يكفي، ويجب محاسبة أميركا على أفعالها".

وأشار ولايتي إلى تصريحات الإمام الخامنئي قائلًا: "إن سماحة قائد الثورة الإسلامية صرح بأن الشعب الإيراني وبتوفيق من الله، مثلما قصم ظهر الفتنة يجب أن يقصم ظهر مثير الفتنة أيضًا".
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني علي اكبر ولايتي
إقرأ المزيد
المزيد
ولايتي: الكفاح ضدّ الكيان الصهيوني وأميركا سيستمر بفاعلية أكبر
ولايتي: الكفاح ضدّ الكيان الصهيوني وأميركا سيستمر بفاعلية أكبر
إيران منذ ساعة
عراقجي: منتدى دافوس خضع لأكاذيب وضغوط سياسية
عراقجي: منتدى دافوس خضع لأكاذيب وضغوط سياسية "إسرائيلية"
إيران منذ ساعتين
ترامب يتغنّى بدعمِ الاحتجاجات في إيران... أرقامٌ تكشفُ حجم الدّمارِ والخسائر
ترامب يتغنّى بدعمِ الاحتجاجات في إيران... أرقامٌ تكشفُ حجم الدّمارِ والخسائر
إيران منذ 23 ساعة
رسالة من قادة السلطات الإيرانية إلى الشعب: أفشلتم أعقد المؤمرات
رسالة من قادة السلطات الإيرانية إلى الشعب: أفشلتم أعقد المؤمرات
إيران منذ يوم
مقالات مرتبطة
قراءة في تطورات الشمال السوري: واشنطن تخلّت عن
قراءة في تطورات الشمال السوري: واشنطن تخلّت عن "قسد" ضمن مقايضة سياسية كبرى
خاص العهد منذ ساعة
خلاف حكومي في كيان العدو حول الألمنيوم وهذه علاقته بالحرب المقبلة
خلاف حكومي في كيان العدو حول الألمنيوم وهذه علاقته بالحرب المقبلة
عين على العدو منذ ساعة
مجلس
مجلس "السلام" الصهيوني يستعد لاحتلال غزّة بغطاء عربي
مقالات منذ ساعة
ولايتي: الكفاح ضدّ الكيان الصهيوني وأميركا سيستمر بفاعلية أكبر
ولايتي: الكفاح ضدّ الكيان الصهيوني وأميركا سيستمر بفاعلية أكبر
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة