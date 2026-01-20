أكد مستشار آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحبطت المؤامرة الأميركية - الصهيونية، "لكن الكفاح ضدّ الكيان الصهيوني وأميركا سيستمر بفاعلية أكبر". مشيرًا إلى أعمال الشغب الأخيرة في إيران.

وهنأ ولايتي في اتّصال هاتفي مع رئيس إئتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي نوري المالكي، (أحد الشخصيات البارزة في الإطار التنسيقي)، الشعب العراقي العظيم على انتصاره في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ومشاركته الحماسية فیها، مضيفًا: "إن هذا الانتصار عزز مكانة العراق في المنطقة والعالم".

وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في إيران، خاطب ولايتي، رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي، قائلًا: "إنكم بالتأكيد على درایة بالأحداث الأخيرة في إيران والمواقف الواضحة لآية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، الذي رأى فها أن هزيمة أميركا على يد الشعب الإيراني في هذه الفتنة امتداد للهزائم السابقة لأميركا والكيان الصهيوني في حرب الـ12 یومًا، وقال: "إن العدوّ أشعل هذه الفتنة والمؤامرة كجزء من مخطّط أكبر كان يسعى من لتنفيذه وقد أخمدها الشعب الإيراني، لكن هذا لا يكفي، ويجب محاسبة أميركا على أفعالها".

وأشار ولايتي إلى تصريحات الإمام الخامنئي قائلًا: "إن سماحة قائد الثورة الإسلامية صرح بأن الشعب الإيراني وبتوفيق من الله، مثلما قصم ظهر الفتنة يجب أن يقصم ظهر مثير الفتنة أيضًا".



