نفّذت وحدات رمزية من دفعة "شهيد القرآن" التابعة للواء الثاني عشر ــ قوات احتياط وتدخل مركزي، التابعة للقوات المسلحة اليمنية، مناورة عسكرية وتكتيكًا قتاليًا.

وجرت المناورة باستخدام مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة، ونفّذها الخريجون على مرتفعات جبلية لمحاكاة القتال في الهضاب والجبال.

وبدأت المناورة بتمشيط مواقع العدوّ الافتراضية بالمدفعية والعيارات الثقيلة، أعقبها هجوم من عدة مسارات على مواقع العدوّ ومتاريسه.

وجاءت هذه المناورة لخريجي دفعة "شهيد القرآن" ضمن مسار البناء العسكري والاستعداد القتالي للمرحلة المقبلة.

الكلمات المفتاحية