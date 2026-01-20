أعلنت الرئاسة السورية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية "قسد" حول عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل محافظة الحسكة.

وأوضحت الرئاسة السورية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على منح "قسد" مهلة أربعة أيام للتشاور بهدف وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليًا.

وبيّنت أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، وستبقى على أطرافهما، على أن تتم لاحقًا مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة، بما في ذلك مدينة القامشلي.

وأضاف البيان، أنه جرى التأكيد على أن القوات العسكرية السورية لن تدخل القرى الكردية، ولن تتمركز أي قوات مسلحة فيها باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة، وذلك وفقًا للاتفاق.

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن زعيم "قسد" مظلوم عبدي سيقوم بطرح مرشح من "قسد" لمنصب مساعد وزير الدفاع، إضافة إلى اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في مجلس الشعب، وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأكدت أن الطرفين اتفقا على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول آلية الدمج التفصيلية، وسيتم أيضًا دمج المؤسسات المدنية ضمن هيكل الحكومة السورية.

وأوضح البيان أنه سيتم تنفيذ المرسوم رقم 13 المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للكرد، بما يعكس التزامًا مشتركًا ببناء سورية موحدة وقوية تقوم على أساس الشراكة الوطنية وضمان الحقوق لجميع مكوناتها.

وختمت الرئاسة السورية بيانها بالإشارة إلى أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتبارًا من الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار من الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت دمشق ولمدة 4 أيام.

الكلمات المفتاحية