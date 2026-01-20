كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي بعد 100 يوم على وقف إطلاق النار بغزة.. حماس توثّق 1298 خرقًا للاحتلال

عربي ودولي

تفاهم بين الحكومة السورية و
عربي ودولي

تفاهم بين الحكومة السورية و"قسد" حول مستقبل الحسكة وآليات الدمج الإداري والعسكري

2026-01-20 18:04
117

أعلنت الرئاسة السورية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية "قسد" حول عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل محافظة الحسكة.

وأوضحت الرئاسة السورية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على منح "قسد" مهلة أربعة أيام للتشاور بهدف وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليًا.

وبيّنت أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، وستبقى على أطرافهما، على أن تتم لاحقًا مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة، بما في ذلك مدينة القامشلي.

وأضاف البيان، أنه جرى التأكيد على أن القوات العسكرية السورية لن تدخل القرى الكردية، ولن تتمركز أي قوات مسلحة فيها باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة، وذلك وفقًا للاتفاق.

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن زعيم "قسد" مظلوم عبدي سيقوم بطرح مرشح من "قسد" لمنصب مساعد وزير الدفاع، إضافة إلى اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في مجلس الشعب، وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأكدت أن الطرفين اتفقا على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول آلية الدمج التفصيلية، وسيتم أيضًا دمج المؤسسات المدنية ضمن هيكل الحكومة السورية.

وأوضح البيان أنه سيتم تنفيذ المرسوم رقم 13 المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للكرد، بما يعكس التزامًا مشتركًا ببناء سورية موحدة وقوية تقوم على أساس الشراكة الوطنية وضمان الحقوق لجميع مكوناتها.

وختمت الرئاسة السورية بيانها بالإشارة إلى أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتبارًا من الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار من الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت دمشق ولمدة 4 أيام.

الكلمات المفتاحية
قسد سورية
إقرأ المزيد
المزيد
السوداني للشرع وعبدي: لاعتماد الحوار والحفاظ على وحدة سورية
السوداني للشرع وعبدي: لاعتماد الحوار والحفاظ على وحدة سورية
عربي ودولي منذ 14 دقيقة
صحيفة بريطانية:
صحيفة بريطانية: "الناتو" يقيّد تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة 
عربي ودولي منذ ساعتين
برّاك: الغاية من
برّاك: الغاية من "قسد" انتهت ومبررات الشراكة الأميركية معها تغيّرت
عربي ودولي منذ 4 ساعات
البرلمان الأوروبي يُعلّق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري مع أميركا
البرلمان الأوروبي يُعلّق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري مع أميركا
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
السوداني للشرع وعبدي: لاعتماد الحوار والحفاظ على وحدة سورية
السوداني للشرع وعبدي: لاعتماد الحوار والحفاظ على وحدة سورية
عربي ودولي منذ 14 دقيقة
برّاك: الغاية من
برّاك: الغاية من "قسد" انتهت ومبررات الشراكة الأميركية معها تغيّرت
عربي ودولي منذ 4 ساعات
تفاهم بين الحكومة السورية و
تفاهم بين الحكومة السورية و"قسد" حول مستقبل الحسكة وآليات الدمج الإداري والعسكري
عربي ودولي منذ 5 ساعات
تبادل اتهامات بين
تبادل اتهامات بين "الحكومة السورية" و"قسد" بالإفراج عن سجناء "داعش" من "مخيم الهول" 
عربي ودولي منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة