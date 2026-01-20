كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي برّاك: الغاية من "قسد" انتهت ومبررات الشراكة الأميركية معها تغيّرت

عربي ودولي

البرلمان الأوروبي يُعلّق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري مع أميركا
عربي ودولي

البرلمان الأوروبي يُعلّق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري مع أميركا

2026-01-20 18:51
116

قرر البرلمان الأوروبي، الثلاثاء 20 كانون الثاني/يناير 2026، تعليق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، في ضوء التهديدات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على خلفية أزمة غرينلاند التي يريد الاستيلاء عليها.

وقالت رئيسة كتلة "الاشتراكيين الديموقراطيين" إيراتكسي غارسيا بيريز للصحفيين، إنّ هناك "اتفاقًا (تؤيده) غالبية" المجموعات السياسية لتجميد الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت بين واشنطن وبروكسل.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير ‌الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن باريس تؤيد تعليق اتفاق التجارة ‌المبرم بين الاتحاد الأوروبي ⁠والولايات المتحدة الصيف الماضي مع اشتداد الخلاف على ‌مستقبل غرينلاند.

وقال بارو أمام البرلمان: "⁠التهديد بالرسوم الجمركية هو وسيلة ابتزاز للحصول على تنازلات غير مبررة"، مضيفًا ‌أن المفوضية الأوروبية لديها "أدوات قوية جدًا" للرد على تهديد ترامب.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على بعض الدول الأوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى حين السماح للولايات المتحدة بالاستيلاء على الجزيرة التابعة للدنمارك.

إلى ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنّ تهديدات دونالد ترمب الاقتصادية للاتحاد الأوروبي بشأن الاستيلاء على جزيرة غرينلاند تمثل "خطأً" ينتهك انتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا.

وأضافت: "توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى صفقة تجارية في تموز/يوليو الماضي، وفي السياسة كما هو الحال في عالم الأعمال، يبقى الاتفاق ملزمًا، وعندما يصافح الأصدقاء بعضهم بعضًا، يجب أن يكون لذلك قيمة ومعنى".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية أوروبا دونالد ترامب
إقرأ المزيد
المزيد
السوداني للشرع وعبدي: لاعتماد الحوار والحفاظ على وحدة سورية
السوداني للشرع وعبدي: لاعتماد الحوار والحفاظ على وحدة سورية
عربي ودولي منذ 14 دقيقة
صحيفة بريطانية:
صحيفة بريطانية: "الناتو" يقيّد تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة 
عربي ودولي منذ ساعتين
برّاك: الغاية من
برّاك: الغاية من "قسد" انتهت ومبررات الشراكة الأميركية معها تغيّرت
عربي ودولي منذ 4 ساعات
البرلمان الأوروبي يُعلّق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري مع أميركا
البرلمان الأوروبي يُعلّق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري مع أميركا
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
هيئة الأركان الإيرانية: المساس بالقيادة خطّ أحمر
هيئة الأركان الإيرانية: المساس بالقيادة خطّ أحمر
إيران منذ 54 دقيقة
ما وراء ستار
ما وراء ستار "الإنسانية".. الدور الحقيقي للأمم المتحدة في اليمن
خاص العهد منذ ساعتين
بسبب سياسات ترامب.. مونديال 2026 يواجه تهديدًا بالمقاطعة
بسبب سياسات ترامب.. مونديال 2026 يواجه تهديدًا بالمقاطعة
رياضة منذ ساعتين
صحيفة بريطانية:
صحيفة بريطانية: "الناتو" يقيّد تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة 
عربي ودولي منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة