قرر البرلمان الأوروبي، الثلاثاء 20 كانون الثاني/يناير 2026، تعليق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، في ضوء التهديدات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على خلفية أزمة غرينلاند التي يريد الاستيلاء عليها.

وقالت رئيسة كتلة "الاشتراكيين الديموقراطيين" إيراتكسي غارسيا بيريز للصحفيين، إنّ هناك "اتفاقًا (تؤيده) غالبية" المجموعات السياسية لتجميد الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت بين واشنطن وبروكسل.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير ‌الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن باريس تؤيد تعليق اتفاق التجارة ‌المبرم بين الاتحاد الأوروبي ⁠والولايات المتحدة الصيف الماضي مع اشتداد الخلاف على ‌مستقبل غرينلاند.

وقال بارو أمام البرلمان: "⁠التهديد بالرسوم الجمركية هو وسيلة ابتزاز للحصول على تنازلات غير مبررة"، مضيفًا ‌أن المفوضية الأوروبية لديها "أدوات قوية جدًا" للرد على تهديد ترامب.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على بعض الدول الأوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى حين السماح للولايات المتحدة بالاستيلاء على الجزيرة التابعة للدنمارك.

إلى ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنّ تهديدات دونالد ترمب الاقتصادية للاتحاد الأوروبي بشأن الاستيلاء على جزيرة غرينلاند تمثل "خطأً" ينتهك انتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا.

وأضافت: "توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى صفقة تجارية في تموز/يوليو الماضي، وفي السياسة كما هو الحال في عالم الأعمال، يبقى الاتفاق ملزمًا، وعندما يصافح الأصدقاء بعضهم بعضًا، يجب أن يكون لذلك قيمة ومعنى".

الكلمات المفتاحية