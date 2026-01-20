وثّق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة 1300 خرقٍ من قِبَل الاحتلال الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، خلال 100 يوم، منذ دخول القرار حيّز التنفيذ يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وحتى اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني/يناير 2026، مؤكدًا "ارتكاب الاحتلال خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا متعمّدًا لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به".

وأوضح المكتب، في بيان، أنّ خروقات الاحتلال الـ1300 للاتفاق توزّعت على النحو الآتي: 430 إطلاق نار، 66 توغّل لآليات داخل الأحياء والمناطق السكنية، 604 قصوف واستهدافات، و200 نسف منازل ومبانٍ مختلفة".

وأشار إلى أنّ عدد الشهداء بنيران وقصف الاحتلال خلال 100 يوم بلغ "483، وعدد الشهداء من الأطفال والنساء والمسنّين بلغ 252، وعدد الشهداء المدنيين بلغ 444، بما يعادل 92 في المئة من إجمال عدد الشهداء"، مبيّنًا أنّه "تم استهداف 465 شهيدًا بعيدًا عن "الخط الأصفر"، في الأحياء السكنية".

وذكر أنّ "عدد المصابين بلغ 1287، بينهم 752 من الأطفال والنساء والمسنين، وعدد المصابين المدنيين 1277"، موثقًّا "استهداف جميع المصابين بلا استثناء بعيدًا عن "الخط الأصفر"، داخل الأحياء السكنية".

وبشأن المعتقلين من القطاع، أكّد المكتب الإعلامي الحكومي أنّ "عددهم بلغ 50، اعتُقلوا جميعًا بلا استثناء بعيدًا عن "الخط الأصفر"، من داخل الأحياء السكنية".

وحول شاحنات المساعدات والتجارية والوقود، أكّد أنّ "إجمال عددها بلغ 25816 من أصل 60000، بنسبة التزام 43 في المئة"، موضحًا أنّ "المتوسّط اليومي لعدد الشاحنات إلى القطاع هو 261 ، من أصل 600 شاحنة يُفتّرض دخولها يوميًا".

وبيّن المكتب الإعلامي الحكومي أنّ "الاحتلال لم يلتزم بإدخال الأعداد المفترضة من الشاحنات المختلفة وبخطوط الانسحاب، ولم يلتزم بإدخال المواد اللازمة لصيانة البنية التحتية وبإدخال المعدّات الثقيلة للدفاع المدني لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء الكرام، كذلك لم يلتزم بإدخال المعدات والمستلزمات الصحية والطبية والأدوية وبفتح معبر رفح، وكذلك لم يلتزم بإدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء وبتشغيل محطة توليد الكهرباء، ولم يلتزم أيضًا بحدود "الخط الأصفر"، بل قضم المزيد من الكيلومترات على مستوى القطاع".

وأكّد أن "استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعَدّ التفافًا خطيرًا على اتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز"، محمّلًا الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يُفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار".

كذلك، طالب ترامب والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة؛ بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص".

