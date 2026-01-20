في إطار الارتقاء بالعمل الكشفي وتطوير القدرات القيادية، نظمت كشّافة الإمام المهدي (عج) في قطاع صيدا نشاطًا تدريبيًا تَركّز على دورات "قادة الجماعات الصغيرة" من الأشبال والكشافة والجوالة، بهدف تنمية المهارات القيادية والطلائعية وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي.

تميّزت هذه المحطة التدريبية بتنفيذ 6 دورات متخصّصة، شارك فيها 124 كشفيًا من مختلف الفئات، حيث تنوّعت البرامج بين دورات "رئيس سداسي" و"عريف طليعة" و"رائد رهط"، وسط أجواء حماسية وتفاعلية عكست مستوى التزام انضباط المشاركين.

وركّزت الدورات على صقل مهارات القيادة، التخطيط، التنظيم، والعمل بروح الفريق، بما يسهم في إعداد كشّافين قادرين على تحمّل المسؤولية ومواكبة متطلّبات المرحلة المقبلة.

وفي ختام النشاط، أعرب القائمون على التدريب عن ارتياحهم لما حقّقته هذه الدورات من نتائج إيجابية، مؤكّدين مواصلة تنظيم البرامج التدريبية الهادفة لتعزيز المسيرة الكشفية والإسهام في بناء قيادات شبابية جديدة

