صحيفة بريطانية:
صحيفة بريطانية: "الناتو" يقيّد تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة 

2026-01-20 20:46
78

كشفت صحيفة "أي بايبر" الإلكترونية البريطانية عن "تقييد داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة"، على خلفية الأزمة بشأن جزيرة غرينلاند التي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في الاستيلاء عليها.

وأفادت الصحيفة بأنّ "مقترحات ترامب (بشأن الجزيرة) التي يبرّرها باعتبارات الأمن القومي الأميركي، أدّت إلى تآكُل الثقة بين الحلفاء الأوروبيين وواشنطن، وسط مخاوف من استخدام المعلومات الاستخبارية في دعم خطة عسكرية محتملة للسيطرة على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي في إطار مملكة الدنمارك".

ونقلت "أي بايبر" عن مسؤول استخبارات بريطاني رفيع المستوى في "الناتو"، لم تفصح عن اسمه، قوله إنّ "العلاقات الأمنية بين لندن وواشنطن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ خمسينيات القرن الماضي، في سابقة لم تشهدها العلاقة الخاصة التي امتدت أكثر من 70 عامًا وشكّلت ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغربي".

وذكرت الصحيفة أنّ "العلاقات داخل "الناتو" تشهد واحدة من أخطر أزماتها منذ عقود، في تطوّر غير مسبوق يهدّد تماسُك التحالف الغربي".

وفي مؤشّر على تصاعد التوتر، قالت الصحيفة إنّ "وفودًا عسكرية من 7 دول أوروبية زارت نوك، عاصمة غرينلاند، لوضع خطط لوجود عسكري للحلفاء، بهدف توجيه رسالة ردع إلى ترامب الذي لم يستبعد استخدام القوة للاستيلاء على الجزيرة التي تُعَدّ الأكبر في العالم".

في المقابل، توعّد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على 8 دول أعضاء في "الناتو" إذا عرقلت مشروعه، وهو ما يزيد من حدّة الانقسام داخل الحلف.

وبرغم تأكيدات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "استمرار التعاون الاستخباري مع الولايات المتحدة"، فإنّ خبراء في مجال الأمن، منهم الدكتور دان لوماس خبير الأمن والاستخبارات في "جامعة نوتنغهام"، والبروفيسور روري كورماك، وصفوا ما يحدث بأنّه "أخطر اختبار للعلاقة الاستخبارية الأميركية - البريطانية منذ أزمة السويس في عام 1956، في وقت يواجه فيه "الناتو" تحدّيات غير مسبوقة تهدد استقرار النظام الأمني الدولي"، بحسب الصحيفة.

ومن المقرَّر أنْ يعقد قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس 22 كانون الثاني/ يناير 2026، قمة استثنائية في بروكسل لمناقشة تهديدات ترامب بشأن غرينلاند وملف التعريفات الجمركية، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم المجلس الأوروبي.

