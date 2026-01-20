كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

إيران

2026-01-20 22:20
أكّدت هيئة الأركان الإيرانية أنّ "إيران لا تكترث بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة"، معلنةً عن أنّ ردّها على "أيّ اعتداء سيكون صارمًا وشاملًا وحاسمًا".

وتوعّد المتحدث باسم الهيئة؛ العميد أبو الفضل شكارجي، ترامب بالقول، إنّ "القوات الايرانية، وإضافةً إلى قطعها الأيادي التي تمتدّ إلى الاعتداء على قائد الثورة (آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي)، فإنّها ستضرم النار في عالمهم وتسلبهم الأمان ولن نترك لهم أيّ منطقة آمنة"، مشدّدًا على أنّ "المساس بالقيادة خطّ أحمر".

وقال: "طهران لا تعطي أهمية لهذه الثرثرة والتهويل. أيّ اعتداء على قائد الثورة يشعل المنطقة بالكامل".

أضاف: "في حال اعتدى أيّ عدو على جزء من الأراضي الإيرانية، فسنقطع أرجلهم قبل أنْ يتَّسع ذلك الاعتداء. القوات الإيرانيةَ قد أثبتت ذلك خلال الحرب الأخيرة، ستمنع أيّ اعتداء على أراضيها منذ اللحظة الأولى".
 

الكلمات المفتاحية
الإمام الخامنئي دونالد ترامب اميركا ابو الفضل شكارجي ايران هيئة الأركان الإيرانية
