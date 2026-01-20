أكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال تلقّيه اتصالًا هاتفيًا من "الرئيس" السوري أحمد الشرع، "حرص العراق على حفظ أمن سورية واستقرارها".

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، الثلاثاء 20 كانون الثاني/يناير 2026، إنّه "جرى خلال الاتصال بحث تطوّرات الأوضاع الجارية في سورية والتحدّيات الأمنية التي تواجهها".

وشدّد السوداني على "أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكوّنات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة "الدولة" السورية عليها".

من جهته، تحدث الشرع عن "حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين"، وأشاد بـ"جهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن".

كذلك أشار إلى "تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسورية، ولا سيّما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول "داعش" الإرهابي، إلى جانب تتسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين".

وأجرى رئيس الوزراء العراقي أيضًا اتصالًا هاتفيًا مع زعيم قوات سورية الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي.

وأكَّد السوداني على ضرورة ترسيخ الحوار في هذه المرحلة الدقيقة بما يضمن حقوق جميع المكونات السورية ويحافظ على وحدة البلاد وأمنها، معتبرًا أنَّ الحوار ضمانة لوحدة سورية ومنع عودة الإرهاب.

الكلمات المفتاحية