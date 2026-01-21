في اليوم الـ103 من اتفاق وقف إطلاق النار على غزة، تتواصل معاناة الفلسطينيين في ظل خروقات متكررة تصر "إسرائيل" على ارتكابها. إذ أُصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش "الإسرائيلي" الذي أقدم أيضًا على نسف مبانٍ سكنية ومنشآت في محيط دوار الشيخ زايد شرق مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، إضافة إلى نسف عدة مبانٍ سكنية شرق مخيم جباليا.

في مدينة غزّة، أطلقت آليات "إسرائيلية" النار بشكل مكثف على منطقة السكة، في حي الزيتون شرقي المدينة، والتي تعرّضت أيضًا لقصف مدفعي. كذلك، قصفت المدفعية مناطق شرق مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلقت آليات أخرى النار على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

في جنوب القطاع، أُصيب طفلان جراء إطلاق نار من الزوارق الحربية "الإسرائيلية" غرب مدينة رفح.

في سياق متصل، أصدرت حركة حماس بيانًا أحصت فيه الخروقات "الإسرائيلية" خلال 100 يوم من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن عدد الشهداء خلال هذه المدة بلغ 483 شهيدًا، بينهم 169 طفلًا و64 امرأة. وأفادت الحركة بأن عدد المصابين قد بلغ 1294 مصابًا، بمعدل 13 إصابة يوميًا، لافتة إلى أن 96.3% من الشهداء استُهدفوا داخل نطاق ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

أضاف البيان أن قوات الاحتلال نفّذت نحو 200 عملية نسف وتفجير لمربعات سكنية ومنازل داخل هذا النطاق. كما اعتقلت 50 مواطنًا من المدنيين والصيادين في عرض البحر، ووصفت ذلك بأنه "انتهاك جسيم للاتفاق".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزّة أن مستشفيات القطاع استقبلت 466 شهيدًا و1294 مصابًا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، فيما انتشلت طواقم الإسعاف جثامين 713 شهيدًا.

كما أشارت الوزارة إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 71551 شهيدًا و171372 مصابًا؛ منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.



الكلمات المفتاحية