تطرّقت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" إلى حادثة غامضة أثارت تساؤلات واسعة، داخل الأوساط الأمنية، عقب العثور على عميل لجهاز "الشاباك" ميتًا داخل قاعدة تابعة للجيش "الإسرائيلي" في محيط قطاع غزة.

في هذا السياق، أفادت الصحيفة بأنه: "من المتوقع أن تفتح دائرة التحقيق مع ضباط الشرطة "الإسرائيلية" تحقيقًا في حادثة عُثر فيها على عميل لـ"الشاباك" ميتًا، داخل قاعدة للجيش "الإسرائيلي" في محيط غزة". وفقًا لمسؤولين أمنيين أن الرجل قد أنهى حياته شنقًا.

هذا؛ وتؤكّد مصادر في المؤسسة الأمنية أنّ الرجل لم يكن قيد التحقيق في أثناء الحادث. مع ذلك، يرفض الجيش و"الشاباك" الإدلاء بتفاصيل عن الحادث، مكتفين بتأكيد وفاة رجل من سكان قطاع غزة داخل قاعدة للجيش في المنطقة المحيطة. بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، أن العميل نُقل من قطاع غزة إلى قاعدة في جنوب فلسطين المحتلة.

وفي ساعات الصباح عُثر عليه بلا حياة، وكان هناك حبل ملفوف حول عنقه معلقًا، ما اضطر الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان إلى إعلان وفاته. بحسب الإجراءات الرسمية، من المفترض أن تفتح دائرة التحقيق مع ضباط الشرطة تحقيقًا في الحادث، نظرًا إلى تعلقه بشخص وُجد ميتًا في ظروف غير طبيعية داخل قاعدة للجيش.

كما تؤكد المؤسسة الأمنية والعسكرية أن الرجل لم يكن قيد التحقيق في أثناء الحادث، لكن يُرفض الإفصاح عما إذا كان محتجزًا، وما هي الظروف التي أدت إلى نقله إلى "إسرائيل" بواسطة الأجهزة الأمنية.

