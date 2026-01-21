كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذهب عند أعلى مستوى في تاريخه
الذهب عند أعلى مستوى في تاريخه

2026-01-21 12:21
65

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزًا حاجز 4800 دولار، اليوم الأربعاء (21 كانون الثاني 2026)، مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية؛ بعدما تبادلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتّخاذ إجراءات بسبب محاولة الرئيس دونالد ترامب الاستيلاء على غرينلاند.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 4818.03 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيًا بلغ 4836.24 دولارًا، في وقت سابق من الجلسة.

كما تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته، في 3 أسابيع، مقابل اليورو والفرنك السويسري، اليوم الأربعاء، بعدما تسببت تهديدات البيت الأبيض بشأن غرينلاند بموجة بيع واسعة للأصول الأميركية.

من المتوقع، على نطاق واسع، أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه، والذي سيعقد في 27 و28 كانون الثاني/يناير، على الرغم من دعوات ‌ترامب لخفضها.

كذلك ارتفعت الفضة، في ‌المعاملات الفورية 0.1% إلى 94.68 دولارًا للأوقية، بعدما سجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 95.87 دولارًا، يوم أمس الثلاثاء.

وزاد البلاتين، في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2485.50 دولارًا للأوقية؛ بعدما سجل مستوى قياسيًا بلغ 2511.80 دولارًا في وقت سابق ‌من اليوم، في ما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1873.18 دولارًا.

