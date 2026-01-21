أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة قدّمت المعطيات المتوافرة كلها عن جثمان الأسير "الإسرائيلي" الأخير، مشيرًا إلى أنها تعاطت بإيجابية مع الجهود المبذولة كلها للبحث عنه.

وقال قاسم إن الاحتلال: "عطّل مرارًا" مساعي البحث عن الجثمان، في مناطق خلف "الخط الأصفر"، لافتًا إلى أن الحركة تضع الوسطاء دائمًا بصورة مباشرة في جهودها مع فصائل المقاومة للوصول إلى جثمان الأسير الأخير.

كما أوضح أن الحركة مستعدة للتعاون مع الوسطاء والدول الضامنة، في أي جهود تؤدي إلى العثور على الجثمان، مشددًا على أن كيان الاحتلال يتعمّد استغلال عدم العثور على الجثمان للتهرّب من استحقاقات المرحلة الأولى.

