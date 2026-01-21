كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الاحتلال يواصل عدوانه.. شهيدان جراء استهداف سيارتيهما في الجنوب

لبنان

الرئيس عون: الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في مواعيدها
لبنان

الرئيس عون: الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في مواعيدها

2026-01-21 14:05
120

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لرئيس وأعضاء السلك القنصلي خلال استقبالهم في قصر بعبدا: إننا نعتمد عليكم لنقل الصورة الحقيقية عن لبنان، لا تلك التي يعمد البعض إلى تشويهها أو تحريف واقعها.

وأكد أن الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في مواعيدها، لأنها تعزّز مصداقيتنا أمام الخارج، وهي جزء لا يتجزأ من مسار الإصلاح، ولا يمكن اعتماد الإصلاح بالانتقاء.

من جهته، قال عميد السلك، القنصل جوزف حبيس: "نتعهّد بالعمل بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة لبنان ومؤسساته، ونؤكّد استعدادنا للتعاون معكم في كل ما من شأنه تعزيز حضور لبنان الدولي وتحقيق رفاهية شعبه".

وكان قد قال الرئيس جوزاف عون أمام وفد من جمعية "جماعة عباد الرحمن" إن "الوطن هو السقف الذي يحمي الجميع".

كما استقبل النائب وائل أبو فاعور، الذي عرض مع رئيس الجمهورية التطورات والأوضاع في الجنوب وسبل حماية لبنان من الاعتداءات "الإسرائيلية".

وفي السياق، اطّلع الرئيس جوزاف عون من وزير الإعلام المحامي بول مرقص على نتائج زيارته إلى الأردن ولقائه الجالية اللبنانية هناك، حيث استمع إلى حاجاتهم وهمومهم، ولا سيّما في ما يتعلّق بممارسة حقهم في الاقتراع، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للإعلام والاقتصاد.

وشكر الوزير مرقص الرئيس عون على وفائه بوعده بتخصيص تلفزيون لبنان بأول مقابلة حصرية لوسيلة إعلام لبنانية، وزيارته مبنى التلفزيون في الحازمية للإعلان عن رقمنة أرشيف التلفزيون، بعد فترة طويلة من العمل.

الكلمات المفتاحية
لبنان الانتخابات النيابية في لبنان جوزاف عون
إقرأ المزيد
المزيد
بالفيديو| دمار وإصابة صحافيين في العدوان الصهيوني على الجنوب
بالفيديو| دمار وإصابة صحافيين في العدوان الصهيوني على الجنوب
لبنان منذ 36 دقيقة
وزير الإعلام يدين إصابة الصحافيين في الاعتداء على قناريت: متضامنون مع الجسم الإعلامي
وزير الإعلام يدين إصابة الصحافيين في الاعتداء على قناريت: متضامنون مع الجسم الإعلامي
لبنان منذ 40 دقيقة
عون:
عون: "إسرائيل" تمضي في سياسة العدوان الممنهج ونحمّلها مسؤولية تداعيات اعتداءاتها
لبنان منذ ساعة
العدو الصهيوني يستهدف مجددًا مباني سكنية في الجنوب.. دمار وإصابات في صفوف الصحافيين
العدو الصهيوني يستهدف مجددًا مباني سكنية في الجنوب.. دمار وإصابات في صفوف الصحافيين
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
بالفيديو| دمار وإصابة صحافيين في العدوان الصهيوني على الجنوب
بالفيديو| دمار وإصابة صحافيين في العدوان الصهيوني على الجنوب
لبنان منذ 36 دقيقة
وزير الإعلام يدين إصابة الصحافيين في الاعتداء على قناريت: متضامنون مع الجسم الإعلامي
وزير الإعلام يدين إصابة الصحافيين في الاعتداء على قناريت: متضامنون مع الجسم الإعلامي
لبنان منذ 40 دقيقة
عون:
عون: "إسرائيل" تمضي في سياسة العدوان الممنهج ونحمّلها مسؤولية تداعيات اعتداءاتها
لبنان منذ ساعة
العدو الصهيوني يستهدف مجددًا مباني سكنية في الجنوب.. دمار وإصابات في صفوف الصحافيين
العدو الصهيوني يستهدف مجددًا مباني سكنية في الجنوب.. دمار وإصابات في صفوف الصحافيين
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة