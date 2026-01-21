قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لرئيس وأعضاء السلك القنصلي خلال استقبالهم في قصر بعبدا: إننا نعتمد عليكم لنقل الصورة الحقيقية عن لبنان، لا تلك التي يعمد البعض إلى تشويهها أو تحريف واقعها.

وأكد أن الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في مواعيدها، لأنها تعزّز مصداقيتنا أمام الخارج، وهي جزء لا يتجزأ من مسار الإصلاح، ولا يمكن اعتماد الإصلاح بالانتقاء.

من جهته، قال عميد السلك، القنصل جوزف حبيس: "نتعهّد بالعمل بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة لبنان ومؤسساته، ونؤكّد استعدادنا للتعاون معكم في كل ما من شأنه تعزيز حضور لبنان الدولي وتحقيق رفاهية شعبه".

وكان قد قال الرئيس جوزاف عون أمام وفد من جمعية "جماعة عباد الرحمن" إن "الوطن هو السقف الذي يحمي الجميع".

كما استقبل النائب وائل أبو فاعور، الذي عرض مع رئيس الجمهورية التطورات والأوضاع في الجنوب وسبل حماية لبنان من الاعتداءات "الإسرائيلية".

وفي السياق، اطّلع الرئيس جوزاف عون من وزير الإعلام المحامي بول مرقص على نتائج زيارته إلى الأردن ولقائه الجالية اللبنانية هناك، حيث استمع إلى حاجاتهم وهمومهم، ولا سيّما في ما يتعلّق بممارسة حقهم في الاقتراع، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للإعلام والاقتصاد.

وشكر الوزير مرقص الرئيس عون على وفائه بوعده بتخصيص تلفزيون لبنان بأول مقابلة حصرية لوسيلة إعلام لبنانية، وزيارته مبنى التلفزيون في الحازمية للإعلان عن رقمنة أرشيف التلفزيون، بعد فترة طويلة من العمل.

