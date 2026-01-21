كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الأمن الإيراني: مصرع إرهابي واعتقال 11 آخرين من جماعة تكفيرية جنوب شرق إيران

لبنان

الاحتلال يواصل عدوانه.. شهيدان جراء استهداف سيارتيهما في الجنوب
لبنان

الاحتلال يواصل عدوانه.. شهيدان جراء استهداف سيارتيهما في الجنوب

2026-01-21 14:42
171

استشهد مواطنان لبنانيان اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني/يناير 2026 جراء استهداف طيران العدو المُسيّر سيارتيهما في كلِّ من بلدة الزهراني وبلدة البازورية، فيما يواصل جيش الاحتلال الصهيوني انتهاك السيادة اللبنانية، وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي التفاصيل، استهدف طيران العدو المُسيّر سيارة على طريق الزهراني – المصيلح، وسيارة على طريق عام البازورية – برج الشمالي.

ومنذ صباح اليوم، خرق طيران العدو المُسيّر الأجواء اللبنانية وحلَّق في أجواء صور وضواحيها لا سيما في اجواء المخيمات، وبيروت وضاحيتها الجنوبية على علو منخفض.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
بالفيديو| دمار وإصابة صحافيين في العدوان الصهيوني على الجنوب
بالفيديو| دمار وإصابة صحافيين في العدوان الصهيوني على الجنوب
لبنان منذ 36 دقيقة
وزير الإعلام يدين إصابة الصحافيين في الاعتداء على قناريت: متضامنون مع الجسم الإعلامي
وزير الإعلام يدين إصابة الصحافيين في الاعتداء على قناريت: متضامنون مع الجسم الإعلامي
لبنان منذ 40 دقيقة
عون:
عون: "إسرائيل" تمضي في سياسة العدوان الممنهج ونحمّلها مسؤولية تداعيات اعتداءاتها
لبنان منذ ساعة
العدو الصهيوني يستهدف مجددًا مباني سكنية في الجنوب.. دمار وإصابات في صفوف الصحافيين
العدو الصهيوني يستهدف مجددًا مباني سكنية في الجنوب.. دمار وإصابات في صفوف الصحافيين
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
بالفيديو| دمار وإصابة صحافيين في العدوان الصهيوني على الجنوب
بالفيديو| دمار وإصابة صحافيين في العدوان الصهيوني على الجنوب
لبنان منذ 36 دقيقة
وزير الإعلام يدين إصابة الصحافيين في الاعتداء على قناريت: متضامنون مع الجسم الإعلامي
وزير الإعلام يدين إصابة الصحافيين في الاعتداء على قناريت: متضامنون مع الجسم الإعلامي
لبنان منذ 40 دقيقة
عون:
عون: "إسرائيل" تمضي في سياسة العدوان الممنهج ونحمّلها مسؤولية تداعيات اعتداءاتها
لبنان منذ ساعة
العدو الصهيوني يستهدف مجددًا مباني سكنية في الجنوب.. دمار وإصابات في صفوف الصحافيين
العدو الصهيوني يستهدف مجددًا مباني سكنية في الجنوب.. دمار وإصابات في صفوف الصحافيين
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة