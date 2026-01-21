استشهد مواطنان لبنانيان اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني/يناير 2026 جراء استهداف طيران العدو المُسيّر سيارتيهما في كلِّ من بلدة الزهراني وبلدة البازورية، فيما يواصل جيش الاحتلال الصهيوني انتهاك السيادة اللبنانية، وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي التفاصيل، استهدف طيران العدو المُسيّر سيارة على طريق الزهراني – المصيلح، وسيارة على طريق عام البازورية – برج الشمالي.

ومنذ صباح اليوم، خرق طيران العدو المُسيّر الأجواء اللبنانية وحلَّق في أجواء صور وضواحيها لا سيما في اجواء المخيمات، وبيروت وضاحيتها الجنوبية على علو منخفض.

الكلمات المفتاحية