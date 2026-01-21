كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

الأمن الإيراني: مصرع إرهابي واعتقال 11 آخرين من جماعة تكفيرية جنوب شرق إيران
إيران

الأمن الإيراني: مصرع إرهابي واعتقال 11 آخرين من جماعة تكفيرية جنوب شرق إيران

2026-01-21 17:00
110

أعلن الأمن العام الإيراني، مصرع إرهابي واعتقال 11 آخرين من جماعة إرهابية تكفيرية في اشتباك مع القوى الأمنية الإيرانية، اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني/يناير 2026.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الأمن العام في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، أن هؤلاء الإرهابيين ينتمون لجماعة تطلق على نفسها اسم: "أنصار الفرقان" التكفيرية.
وجاء في البيان: "إن إرهابيًا لقي مصرعه وتم اعتقال 11 عنصرًا آخر من جماعة أنصار الشيطان التكفيرية التي تسمي نفسها زورًا أنصار الفرقان، وذلك من خلال ثلاث عمليات مشتركة نفذها مقر القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية ودائرة الأمن العام في المحافظة وقوى الأمن الداخلي.

وأوضح البيان، أن أحد القادة التنفيذيين لهذه الجماعة الإرهابية التكفيرية، المدعو "کل محمد شاهوزهي"، لقي حتفه خلال اشتباك مسلح مع قوات الأمن.

وأضاف: "كان هؤلاء الإرهابيون بصدد تنفيذ عمليات إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان، وقد اختبؤوا في المناطق المجاورة لمدينة زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوشستان) لهذا الغرض.

وتابع البيان: "كذلك تم في العمليات الأمنية المشتركة ضبط ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر تضمنت سلاح "آر.بي.جي" و24 قذيفة خاصة بها وبندقيتين من طراز كلاشينكوف والرصاص المتعلّق بهما، و6 مسدسات، وكمية من المعدات لصنع القنابل كانت في حوزة هؤلاء الإرهابيين".
 

الجمهورية الاسلامية في إيران الإرهاب حرس الثورة الاسلامية
