أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية حميد بورد، أن إنتاج النفط في البلاد سيزداد بمقدار 135 ألف برميل، رغم الضغوطات والحصار والتهديدات الأميركية على إيران.

وأشار بورد في تصريح له اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني/يناير 2026، إلى توقيع عقود جديدة لشراء خدمات معالجة النفط الخام للحقول النفطية ومشروع توفير أبراج الحفر في اليابسة.

وقال بورد: "تتضمن العقود الجديدة نصب 11 جهاز سكيدمانتد (أجهزة معالجة سريعة التركيب) وفترة تركيبها قصيرة للغاية (بين 6 إلى 12 شهرًا) ومع تنفيذ ذلك سيزداد إنتاج البلاد من النفط بمقدار 135 ألف برميل".

وحول العقد الثاني المبرم بمشاركة القطاع الخاص وشركة النفط الوطنية الإيرانية قال بورد: "في هذا العقد الذي تمتد فترة تنفيذه 5 أعوام، ستتم إضافة 20 برجًا إلى أسطول الحفر في اليابسة وبالتالي ستزداد طاقة الإنتاج أيضًا".

وأوضح بورد أن الجهود ستبذل لنصب هذه الأبراج خلال فترة قصيرة تمتد ما بين 4 إلى 6 أشهر لبدء العمليات التنفيذية وقال: "بناء على العقد المذكور، من المقرر ان تحفر هذه الأبراج 270 بئرًا جديدًا".

