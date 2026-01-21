استشهد 11 مدنيًا بينهم 3 صحفيين، و3 أشقاء وامرأة وأب وطفله وأصيب آخرون في سلسلة اعتداءات شنتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني/يناير 2026، في خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار المعلن عنه في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد 3 صحفيين جراء استهداف العدو "الإسرائيلي" لسيارة كانوا يستقلونها خلال مهمة تصوير لمخيمات اللجنة المصرية، قرب المستشفى الأميركي في منطقة "نيتساريم"، وسط قطاع غزة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الشهداء الصحفيين هم: محمد صلاح قشطة، وعبد الرؤوف سمير شعت وأنس غنيم.

واستشهد 3 أشقاء جراء اعتداء "إسرائيلي" آخر بالمدفعية استهدف شرق مخيم البريج وسط القطاع أيضًا، وهم: محمد ووليد وفيصل صقر أبو سليسل.

وفي وقت سابق أفاد مصدر طبي باستشهاد 3 مواطنين آخرين برصاص الاحتلال ومدفعيته شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهم: الطفل سرحان الرجودي (10 سنوات) وووالده محمد سرحان سليمان الرجودي (37عامًا) وموسى محمد موسى الرجودي (22عامًا).

وفي جنوب قطاع غزة، أفاد مصدر طبي باستشهاد الطفل معتصم بالله أحمد محمد الشرافي (13 عامًا) برصاص الاحتلال في شرق مدينة خان يونس، والمواطنة حنان جمال حمدان ماضي (32 عامًا) في منطقة المسلخ بخان يونس أيضًا.

وأفادت مصادر طبية بوصول عدد من الإصابات إلى مشفى ناصر في مدينة خان يونس جراء تعرضهم لإطلاق النار من قوات الاحتلال شرق المدينة.

وقبل ذلك أفاد مصدر محلي بإصابة عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شرق مدينة خان يونس، كذلك أصيب مواطن برصاص الاحتلال في شرق مخيم البريج وسط القطاع.

إلى ذلك أفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق بيت لاهيا شمال غزة وقصفت بالمدفعية مناطق شرق خان يونس جنوبًا ومحيط مخيم البريج وسط القطاع.

وأطلقت مروحية "إسرائيلية" نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه منطقة دير البلح وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

الكلمات المفتاحية