أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء 21 كانون الثاني/يناير 2026، زيارة استطلاعية إلى إحدى النقاط الأمنية التابعة لقيادة المنطقة السادسة في قوات الحدود بقضاء سنجار في الحد الفاصل بين حدود العراق مع سورية، حيث وجّه الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الساتر الأمني وفق تحصينات تحصل لأول مرّة في تاريخ العراق.

وخلال جولته الميدانية، تفقد محمد شياع السوداني الضباط والمراتب في النقطة، واطلع على أوضاعهم ومستلزماتهم بمختلف أشكالها، وأشاد بجهودهم المبذولة في حماية أمن الوطن وسلامته، وحيا استعدادهم العالي وجهوزيتهم التامة.

وأكّد أنّ "هذه الزيارة هي للاطلاع بشكل ميداني على استحضارات كل التشكيلات الأمنية ضمن زيارة تفقدية إلى قواطع عمليات: الأنبار، والجزيرة، وغرب نينوى"، مبيّنًا، "العمل منذ مدّة طويلة على هذه الاستحضارات ضمن قراءة التحديات الأمنية".

وشدد محمد شياع السوداني، على "امتلاك العراق اليوم خط صد مميزًا بإجراءات استثنائية، عملت عليه وزارة الداخلية طيلة الفترة الماضية، ويمثل واحدًا من أهم الإجراءات لمنع تسلل الإرهابيين"، وحفظ حدود العراق الدولية الرسمية.

وأشار إلى "عقد مؤتمرات مع جميع قادة الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية [المتمركزة] والمنتشرة من مختلف الصنوف (الجيش، والحشد الشعبي، والحشد العشائري، وبقية تشكيلات وزارة الداخلية)"، معبّرًا عن "الثقة بالقدرة والإمكانيات العالية، والاطمئنان التام لأداء أبناء قواتنا من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما تمتلكه من استعدادات واستحضارات كفيلة بمنع أي تهديد إرهابي يمسّ أمن الحدود".

وشدد السوداني، على أنّ "الزيارة هي رسالة إلى أبناء شعبنا بأن هناك أسودًا يحرسون حدودنا ويذودون عن البلد الذي قُدمت من أجله التضحيات في معركة [العراق] ضد عصابات داعش الإرهابية"، معبرًا عن "التقدير والاحترام للأجهزة الأمنية كافة، على ما تبذله من جهود استثنائية من أجل الوصول لهذا المستوى من الثقة والمهنية والاطمئنان بالإجراءات الأمنية الكفيلة بحفظ أمن واستقرار" العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، العراقي في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني عاد إلى العاصمة بغداد، بعد إجراء جولة ميدانية في الحدود العراقية السورية امتدت من منطقة القائم في محافظة الأنبار وصولًا إلى منطقة سنجار في محافظة نينوى والتي تضمنت زيارة قاعدة عين الأسد بعد تسلّمها من التحالف الدولي واستطلاع الحدود العراقية السورية في منطقة القائم بالأنبار".

وشملت جولة السوداني ترؤسه اجتماعًا أمنيًا في مقر قيادة الفرقة السابعة، والقيام باستطلاع جوي للشريط الحدودي الممتد بين الأنبار ونينوى، وتفقد مقر قوات الحدود/ المنطقة السادسة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، وترؤسه اجتماعًا أمنيًا في مقر قيادة قوات الحدود/ المنطقة السادسة.

