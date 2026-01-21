توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا إجمالًا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانًا لحدود الـ 65 كلم/س، وتكون محملة بالغبار. ترتفع نسبة الرطوبة ابتداءً من الظهر، ويتكوّن الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار خفيفة متفرقة موحلة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد ليلًا في المناطق الجنوبية والداخلية، مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج ابتداءً من ارتفاع 2000.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:

طقس مستقر وبارد وجاف نسبيًّا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة يوم الخميس بمنخفض جوي، مصدره سواحل ليبيا، يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانًا مع رياح ناشطة، وتستمر التقلبات حتّى مساء السبت.

تحذير: من تشكّل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر.

تحذير للمزارعين من تأثير الصقيع على المزروعات بخاصة في سهل البقاع حتّى يوم الأربعاء القادم، فينصح اتّخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12و 19، في طرابلس بين 9 و17 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم إجمالًا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانًا لحدود الـ 65 كلم/س، وتكون محملة بالغبار. ترتفع نسبة الرطوبة ابتداءً من الظهر، ويتكون الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار خفيفة متفرقة موحلة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد ليلًا في المناطق الجنوبية والداخلية، مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج ابتداءً من ارتفاع 2000.

الجمعة: غائم إلى غائم جزئيًا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة. تنشط الرياح أحيانًا، وتهطل أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحيانًا خلال الفترة الصباحية، مع حدوث برق ورعد. من المتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارًا من بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

السبت: غائم جزئيًا إلى غائم، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار متفرقة أحيانًا، مع احتمال حدوث برق ورعد، بخاصة خلال فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر. تنحسر الأمطار اعتبارًا من بعد الظهر، ويستقر الطقس تدريجيًا.

- الحرارة على الساحل من 11 إلى 19 درجة، فوق الجبال من 2 إلى 13 درجة، في الداخل من 2 إلى 15 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارًا، شرقية ليلًا، ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10 و35 كم/س، تقارب ليلًا الـ50 كم/س.

- الانقشاع: جيد إلى متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 35 و55 %.

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

الكلمات المفتاحية