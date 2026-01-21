كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الرئيس بري تعليقًا على العدوان
الرئيس بري تعليقًا على العدوان "الإسرائيلي": بيانات الشجب والإدانة لم تعد تجدي

2026-01-21 22:31
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن بيانات الشجب والإدانة لم تعد تجدي لبنان واللبنانيين في مواجهة العدوان "الإسرائيلي"، مشددًا على أن ما ينقذ لبنان ويحرر أرضه ويحصنه في مواجهة العدوانية "الإسرائيلية"، الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية.

وتابع الرئيس بري الوقائع الميدانية جراء العدوان الجوي "الإسرائيلي" الذي استهدف مساء اليوم بلدات: قناريت، الخرايب، الكفور، جرجوع، وأنصار، وأعطى توجيهاته للأجهزة المختصة في الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية ومكتب الخدمات الاجتماعية في حركة أمل والمجالس البلدية المعنية بوضع كل إمكاناتها بتصرف عشرات العائلات التي دُمّرت منازلها وأصبحت بلا مأوى جراء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على لبنان.

وتعليقًا على العدوان "الإسرائيلي" اكتفى الرئيس بري بالقول: "لم يعد يجدي لبنان واللبنانيين بيانات الشجب والإدانة، ما ينقذ لبنان ويحرر أرضه ويحصنه في مواجهة العدوانية "الإسرائيلية"، الوحدة الوطنية، ثم الوحدة الوطنية، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى الذين سقطوا اليوم لا سيما الإعلاميون منهم".

لبنان نبيه بري العدو الصهيوني
