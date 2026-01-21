انطلقت مباريات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء 20 كانون الثاني/يناير 2026، في ليلة أوروبية حافلة بالإثارة والأرقام القياسية، شهدت عرضًا هجوميًا كاسحًا لريال مدريد، ومواصلة أرسنال سلسلة انتصاراته، مقابل سقوط تاريخي لفريق مانشستر سيتي.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، قدّم نادي ريال مدريد الإسباني عرضًا هجوميًا ساحقًا، واكتسح ضيفه موناكو بنتيجة 6-1، في أكبر فوز يحققه النادي تاريخيًا أمام الأندية الفرنسية في دوري الأبطال. وسجّل كيليان مبابي هدفين مبكرين في الدقيقتين 5 و26، قبل أن يضيف فرانكو ماستانتونو الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني. وتوالت الأهداف عبر هدف عكسي لتيلو كيرير، ثم توقيع فينيسيوس جونيور، قبل أن يختتم جود بيلينغهام السداسية، فيما جاء هدف موناكو الوحيد عن طريق جوردان.

وخسر مانشستر سيتي الإنجليزي، أمام بودو غليمت النرويجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نتيجة صادمة لجماهير الفريق الإنجليزي.

وأُقيمت الثلاثاء عدة مباريات قوية، تصدّرها فوز أرسنال على إنتر ميلان بثلاثة أهداف لهدف. وفي مباراة ألمانية إنجليزية، نجح توتنهام في الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد. أمّا باريس سان جيرمان، فقد تلقّى هزيمة مفاجئة أمام سبورتينغ لشبونة بهدفين لهدف.

وتتواصل منافسات الجولة نفسها اليوم الأربعاء، حيث تترقّب جماهير الكرة الأوروبية مباريات حاسمة، على رأسها مواجهة ليفربول مع مارسيليا الفرنسي، وبرشلونة الإسباني ضد سلافيا براغ التشيكي، وأتلتيكو مدريد الإسباني أمام غلطة سراي التركي.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهّل الفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى الثامن مباشرةً إلى دور الـ16 من البطولة، على أن تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين مرحلة الملحق، والتي تتمثّل في مباراتي ذهاب وإياب.

