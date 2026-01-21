أكد المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد موحدي آزاد أن الفتنة الأخيرة التي دبرتها الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني قد "أُحبطت وانتهت بفضل حضور الشعب الملحمي في مسيرات "التضامن الوطني" يوم 12 كانون الثاني /يناير بمختلف أنحاء البلاد".

وقال حجة الإسلام موحدي آزاد في تصريح له اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني/ يناير 2026: "إن القوات العسكرية والأمنية تعاملت تصدت لمثيري الشغب خلال الفتنة الأخيرة منذ بداية الاضطرابات، كما كان للجهاز القضائي حضور ميداني بالتنسيق مع سائر الأجهزة المعنية".

وأضاف المدعي العام الإيراني: "إن البت في ملفات المتزعمين والمحرضين على الاضطرابات الأخيرة وّضعت في أولوية الاجراءات القضائية، وستجري محاكمتهم قريبًا".

وأعلن موحدي آزاد أنه ستتم مراعاة جميع الضوابط والمعايير القانونية في محاكمة المتهمين، وسيتم الكشف عنهم أمام الشعب؛ مؤكدًا بأن "الفتنة الأميركية‑الصهيونية الأخيرة قد أحبطت بامتياز، وأن الأمن قد عاد واستتب في مختلف أنحاء البلاد".



