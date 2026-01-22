تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس (22 كانون الثاني/يناير 2026)، عدوانها على قطاع غزة وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، في عمليات نسف واسعة وقصف وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت، فجر اليوم الخميس، عمليات نسف واسعة داخل مناطق انتشارها العسكرية شرق مدينة خان يونس في جنوب القطاع بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي "الإسرائيلي"، وسط تحليق كثيف للطيران الحربي في أجواء المنطقة.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها الرشاشة باتجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، فيما شنّ طيران الاحتلال الحربي عدة غارات جوية استهدفت المناطق الشمالية لقطاع، إلى جانب قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف شرق حي الشجاعية الواقع في شرق مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية بسلسلة غارات جوية المناطق الشرقية من دير البلح والبريج، وسط القطاع، في وقت تواصل فيه المدفعية "الإسرائيلية" قصف الأحياء الشرقية لمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، في مستشفيات قطاع غزة، بوصول 11 شهيدًا و7 إصابات إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار المعلن عنه، في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء: 477 إضافة إلى 1300 مصاب، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال 713 شهيدًا من تحت ركام المنازل المدمرة.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 75562 شهيدًا و171372 مصابًا، منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

