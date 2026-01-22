أعلنت مؤسسة الشهداء وشؤون المضحين، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الإحصاءات الرسمية لأعداد الشهداء والقتلى في الأحداث الأخيرة، وهو 2427 شهيدًا، منهم عدد من قوات حفظ الأمن وشرائح مختلفة من الشعب، من أصل 3117 شهيدًا في تلك الأحداث.

وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى مقتل 690 شخصًا من مثيري ومرتكبي عمليات التخريب وأعمال الشغب، التي دعمتها ومولتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وجاء في بيان صادر عن مؤسسة الشهداء والمضحين: "لقد تلطخت يد الخونة أعداء إيران، مرة أخرى بجريمة كبرى نفذتها عناصر إرهابية مدربة في امتداد لحرب الأيام الاثني عشر".

وأضاف البيان: "بقلب يفيض حزنًا ومليء بغمّ أليم ومصاب كبير، نحيط الشعب الإيراني اليقظ علمًا أنه، وفقًا للمعلومات الواردة من منظمة الطب العدلي في الأحداث الإرهابية في الأيام الماضية التي تذكر بجرائم الجماعات التكفيرية و"داعش" الوحشية والعنيفة، أنه قد نال 2427 مواطنًا من مواطنينا المظلومين الأبرياء في إيران الحبيبة، بما في ذلك قوات حفظ الأمن وشرائح مختلفة من الشعب، من أصل 3117 مواطنًا في تلك الأحداث، شرف الاستشهاد".

وختم البيان، معلنًا أن "الشعب الإيراني، اليوم، في حداد جماعي على الأرواح الطاهرة البريئة لهؤلاء الشهداء".

الكلمات المفتاحية