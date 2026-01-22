كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

عراقجي مخاطبًا ترامب: حان الوقت للتفكير بطريقة أخرى.. جرّب الاحترام!
إيران

عراقجي مخاطبًا ترامب: حان الوقت للتفكير بطريقة أخرى.. جرّب الاحترام!

2026-01-22 09:56
100

خاطب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلًا: إن "رسالة إيران واضحة، لقد اختبرت الولايات المتحدة كلّ إجراء عدائي ممكن، والتي باءت جميعًا بالفشل"؛ مضيفًا: لقد حان الوقت للتفكير بطريقة أخرى؛ جرّب الاحترام!".

وعلّق عراقجي، في مدونة له عبر حسابة على منصة "إكس"، على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة ضدّ إيران، بالقول: "بينما يتألم الإيرانيون من جراء فقد ذويهم، وبدأوا في إعادة إعمار ما دمّره الإرهابيون، لوّح تهديدٌ جديدٌ في الأفق.. فشل الدبلوماسية نهائيا".

أضاف وزير الخارجية الإيراني: "المواجهة الشاملة ستكون بلا شك مدمرة، وقاسية، وأطول بكثير من الجداول الزمنية الخيالية التي تسعى "إسرائيل" وداعموها إلى إقناع البيت الأبيض بها".

ولفت عراقجي إلى أن: "رسالة إيران للرئيس الأميركي ترامب واضحة؛ لقد اختبرت الولايات المتحدة كلّ إجراء عدائي ممكن؛ بدءًا من العقوبات والهجمات الإلكترونية مرورًا بالهجوم العسكري المباشر، وأخيرًا بافتعال عملية إرهابية كبيرة، وكلها باءت بالفشل".

وختم وزير الخارجية الإيراني مدونته مخاطبًا الرئيس الأميركي بالقول: "لقد حان الوقت للتفكير بطريقة أخرى؛ جرّب الاحترام!".

