أكد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، أنّه "بالرغم من الاعتداءات ومن كل الظروف، لن يركع لبنان والجنوبيون أمام أي رهان على إخضاع هذا الشعب العزيز والمضحي. وبالرغم من كل الآلام يتم صنع الأمل ومد اليد للشركاء في الوطن في انتظار التعاون".

وأضاف ناصر الدين: "أن مبدأ الحماية والتعاون موجود في البيان الوزاري الذي شاركنا على أساسه في الحكومة وهو ليس بيانًا مجتزأ. وعلى هذا الأساس، نحن مستمرون في الحكومة وبإعلان رأينا السياسي الذي نطرحه بوضوح وصلابة في مجلس الوزراء".

كلام ناصر الدين جاء خلال احتفال مستشفى الزهراء – مركز طبي جامعي بالذكرى الخمسين لتأسيسه عام 1976، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثّلًا بوزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، حيث جرى افتتاح قسمَي التنظير والجهاز الهضمي وأمراض الدم والأورام، في حضور الوزير الأسبق الدكتور عدنان منصور ممثّلًا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، ووزير العمل الدكتور محمد حيدر، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة البروفسور بيار يارد، إلى جانب شخصيات سياسية وعسكرية وأكاديمية، وكادر المستشفى الطبي والتمريضي والإداري والفني.

وتناول وزير الصحة العامة التطور الذي حصل في الخدمات الصحية بدءًا من توسيع البروتوكولات العلاجية، والتغطية الدوائية بنسبة 400 في المئة، فضلًا عن الاستقرار الحاصل في سوق الدواء، وتوسيع الخدمات الاستشفائية بإضافة نحو أربعين عملية استشفائية.

وأكد وزير الصحة أنّ افتتاح أقسام طبية جديدة في مستشفى الزهراء (ع) يشكّل إعلان صمود وخطوة متقدمة نحو تعزيز الأمن الصحي، مشددًا على أنّ الاستثمار في القطاع الصحي هو استثمار في الكرامة الإنسانية.

وأشار إلى أنّ وحدة تنظير الجهاز الهضمي وقسم أمراض الدم والأورام يلبّيان حاجات ملحّة، لا سيما لمرضى الأورام، لافتًا إلى الجهود المبذولة لتوسيع الخدمات الصحية والتغطية الدوائية، ومعلنًا إطلاق حملة التشخيص المبكر لسرطان القولون في آذار المقبل على نفقة وزارة الصحة العامة. وختم شاكرًا كل من أسهم في إنجاز هذا المشروع، مؤكدًا أنّ لبنان، رغم التحديات، ما زال قادرًا على صناعة الأمل.

واستُهلّ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه نشيد مستشفى الزهراء وعرض فيلم وثائقي عن مسيرة المستشفى وإنجازاته والتحديات التي تجاوزها، ليغدو اليوم صرحًا طبيًا جامعيًا يجمع بين الاستشفاء والتعليم والبحث العلمي.

وألقى رئيس مجلس إدارة المستشفى البروفسور يوسف فارس كلمة شدّد فيها على أنّ مستشفى الزهراء هو مساحة أمل قبل أن يكون مؤسسة صحية، مؤكدًا أنّ خمسين عامًا من العمل المتواصل، رغم شحّ الموارد، أثمرت تطويرًا مستدامًا قائمًا على الاستثمار بالإنسان والخبرة. ولفت إلى أنّ افتتاح الأقسام الجديدة لم يكن نتيجة إمكانات مالية بقدر ما كان ثمرة ثقة وجهد وإصرار، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس نبيه بري على دعمه المتواصل، وإلى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب على رعايته لهذا الصرح الصحي.

واختُتم الاحتفال بجولة قام بها وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين والبروفسور فارس على الأقسام الجديدة، بمشاركة عدد من الحاضرين.

