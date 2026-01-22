تحت عنوان "الصادق الأمين" نظمت المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان بالتعاون مع جمعية القرآن الكريم للتوجيه والارشاد مؤتمرًا صحافيًا للإعلان عن تفاصيل المسابقة الدولية في حفظ القرآن وتلاوته وذلك في مقر المستشارية.

وفي كلمة له، أكد المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد رضا مرتضوي أن هذه المسابقة ليست مجرد منافسة في التلاوة والحفظ بل هي رسالة ثقافية وأخلاقية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم القرآن الكريم في السلوك الفردي والاجتماعي.

ولفت إلى أنها تُبرز النموذج الأخلاقي لحافظ القرآن، مشيرًا إلى أنها ستشمل قراء من مختلف الدول، في مشهد يعكس الوحدة الإسلامية.

بدوره، مدير عام جمعية القرآن الكريم للتوجيه والارشاد الشيخ طلال المسمار أشار إلى أهمية أثر المسابقة على الأجيال، إذ أنها مشروع حضاري يهدف للارتباط بكتاب الله فهمًا وعملًا، إضافة إلى اكتشاف الطاقات القرآنية المتميّزة، لأن القرآن في النهاية هو دستور للحياة.

واختتم المؤتمر بنقاشات عملية حول المسابقة بين الحاضرين.

