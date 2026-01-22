كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الشرقية تودّع شهيدها محمد باقر يوسف عواضة  

لبنان

لبنان

"الصادق الأمين".. مسابقة دولية في حفظ القرآن وتلاوته

2026-01-22 17:49
75

تحت عنوان "الصادق الأمين" نظمت المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان بالتعاون مع جمعية القرآن الكريم للتوجيه والارشاد مؤتمرًا صحافيًا للإعلان عن تفاصيل المسابقة الدولية في حفظ القرآن وتلاوته وذلك في مقر المستشارية.

وفي كلمة له، أكد المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد رضا مرتضوي أن هذه المسابقة ليست مجرد منافسة في التلاوة والحفظ بل هي رسالة ثقافية وأخلاقية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم القرآن الكريم في السلوك الفردي والاجتماعي.

ولفت إلى أنها تُبرز النموذج الأخلاقي لحافظ القرآن، مشيرًا إلى أنها ستشمل قراء من مختلف الدول، في مشهد يعكس الوحدة الإسلامية.

بدوره، مدير عام جمعية القرآن الكريم للتوجيه والارشاد الشيخ طلال المسمار أشار إلى أهمية أثر المسابقة على الأجيال، إذ أنها مشروع حضاري يهدف للارتباط بكتاب الله فهمًا وعملًا، إضافة إلى اكتشاف الطاقات القرآنية المتميّزة، لأن القرآن في النهاية هو دستور للحياة.

واختتم المؤتمر بنقاشات عملية حول المسابقة بين الحاضرين.

الكلمات المفتاحية
لبنان المستشارية الثقافية الايرانية في بيروت القرآن الكريم
إقرأ المزيد
المزيد
بلدية الغبيري تطلق فعاليات
بلدية الغبيري تطلق فعاليات "سوق البركة للمونة والحِرف" لدعم الإنتاج المحلي
لبنان منذ 18 دقيقة
أضرار كبيرة في جرجوع والكفور وأنصار جرّاء العدوان.. والأهالي: متشبثون بالأرض  
أضرار كبيرة في جرجوع والكفور وأنصار جرّاء العدوان.. والأهالي: متشبثون بالأرض  
لبنان منذ ساعة
الشرقية تودّع شهيدها محمد باقر يوسف عواضة  
الشرقية تودّع شهيدها محمد باقر يوسف عواضة  
لبنان منذ ساعتين
"الصادق الأمين".. مسابقة دولية في حفظ القرآن وتلاوته
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
بلدية الغبيري تطلق فعاليات
بلدية الغبيري تطلق فعاليات "سوق البركة للمونة والحِرف" لدعم الإنتاج المحلي
لبنان منذ 18 دقيقة
"الصادق الأمين".. مسابقة دولية في حفظ القرآن وتلاوته
لبنان منذ ساعتين
المعلمون يواجهون المماطلة الحكومية بالتصعيد: تصحيح الرواتب شرط لإنقاذ القطاع العام
المعلمون يواجهون المماطلة الحكومية بالتصعيد: تصحيح الرواتب شرط لإنقاذ القطاع العام
خاص العهد منذ 3 ساعات
مؤتمر الأسرة في ضوء رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (ع) وتحديات الغزو الثقافي
مؤتمر الأسرة في ضوء رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (ع) وتحديات الغزو الثقافي
خاص العهد منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة