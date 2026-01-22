كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الشرقية تودّع شهيدها محمد باقر يوسف عواضة  
2026-01-22 18:11
عامر فرحات - مراسل
شيّع أهالي بلدة الشرقية وأهالي القرى المجاورة الشهيد السعيد محمد باقر يوسف عواضة في موكبٍ حاشد تقدّمته الفرق الكشفية لكشافة الإمام المهدي (عج) حيث جاب النعش شوارع البلدة وسط أجواء من الحزن والاعتزاز، وارتفعت الهتافات والشعارات التي أكدت التمسك بخيار المقاومة والكرامة والصمود.

وعبّر المشاركون في التشييع عن فخرهم بالشهيد الذي سطّر بدمه معنى العطاء والتضحية مؤكدين أن مسيرة الشهداء ستبقى نبراسًا يضيء درب الأحرار. وشارك في التشييع شخصيات وفعاليات إلى جانب حشدٍ كبير من الأهالي في مشهدٍ جسّد وحدة الموقف والتفاف الناس حول ثوابتهم.

وفي ختام مراسم التشييع أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر قبل أن يُوارى في الثرى في جبانة بلدة الشرقية.

