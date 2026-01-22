كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

لبنان

بلدية الغبيري تطلق فعاليات
لبنان

بلدية الغبيري تطلق فعاليات "سوق البركة للمونة والحِرف" لدعم الإنتاج المحلي

2026-01-22 20:29
21

في أجواء ولادة الأقمار الشعبانية (عليهم السلام)، أطلقت بلدية الغبيري، بالتعاون مع جمعية "الشجرة الطيبة"، فعاليات "سوق البركة للمونة والحِرف"، وذلك في القاعة الزجاجية التابعة للمركز الصحي الاجتماعي - الغبيري.

ويأتي هذا السوق في إطار دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الحِرف اليدوية، إذ يتيح للمزارعين والحرفيين عرض منتجاتهم من المونة والمشغولات الحِرفية التقليدية أمام الجمهور، بما يعزز روح التعاون والتكافل الاجتماعي في المنطقة.

وافتتح السوق بكلمة للدكتورة حسانة همدر، عضو مجلس بلدية الغبيري ورئيسة لجنة التربية والثقافة والمرأة، أكدت فيها أهمية دور المرأة في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على التراث الحِرفي. كما أشاد الدكتور ربيع دياب، منسق جمعية "الشجرة الطيبة"، بالتعاون المثمر مع البلديات في تنفيذ مثل هذه المبادرات.

بعد الافتتاح، جال الحضور في السوق، حيث اطلعوا على طاولات العرض وتذوقوا "المونة البلدية"، واستكشفوا المنتجات الحِرفية المتنوعة، معربين عن إعجابهم ودعمهم لهذه المبادرة المميزة وجهود أهالي المنطقة.

هذا، وأكدت البلدية في بيان لها، حرصها على استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تدعم الإنتاج المحلي وتفتح آفاق التعاون بين المجتمع والجمعيات المحلية.

الكلمات المفتاحية
لبنان الانتاج الزراعي بلدية الغبيري
إقرأ المزيد
المزيد
بلدية الغبيري تطلق فعاليات
بلدية الغبيري تطلق فعاليات "سوق البركة للمونة والحِرف" لدعم الإنتاج المحلي
لبنان منذ 19 دقيقة
أضرار كبيرة في جرجوع والكفور وأنصار جرّاء العدوان.. والأهالي: متشبثون بالأرض  
أضرار كبيرة في جرجوع والكفور وأنصار جرّاء العدوان.. والأهالي: متشبثون بالأرض  
لبنان منذ ساعة
الشرقية تودّع شهيدها محمد باقر يوسف عواضة  
الشرقية تودّع شهيدها محمد باقر يوسف عواضة  
لبنان منذ ساعتين
"الصادق الأمين".. مسابقة دولية في حفظ القرآن وتلاوته
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
بلدية الغبيري تطلق فعاليات
بلدية الغبيري تطلق فعاليات "سوق البركة للمونة والحِرف" لدعم الإنتاج المحلي
لبنان منذ 19 دقيقة
"الصادق الأمين".. مسابقة دولية في حفظ القرآن وتلاوته
لبنان منذ ساعتين
المعلمون يواجهون المماطلة الحكومية بالتصعيد: تصحيح الرواتب شرط لإنقاذ القطاع العام
المعلمون يواجهون المماطلة الحكومية بالتصعيد: تصحيح الرواتب شرط لإنقاذ القطاع العام
خاص العهد منذ 3 ساعات
مؤتمر الأسرة في ضوء رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (ع) وتحديات الغزو الثقافي
مؤتمر الأسرة في ضوء رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (ع) وتحديات الغزو الثقافي
خاص العهد منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة