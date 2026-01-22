في أجواء ولادة الأقمار الشعبانية (عليهم السلام)، أطلقت بلدية الغبيري، بالتعاون مع جمعية "الشجرة الطيبة"، فعاليات "سوق البركة للمونة والحِرف"، وذلك في القاعة الزجاجية التابعة للمركز الصحي الاجتماعي - الغبيري.

ويأتي هذا السوق في إطار دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الحِرف اليدوية، إذ يتيح للمزارعين والحرفيين عرض منتجاتهم من المونة والمشغولات الحِرفية التقليدية أمام الجمهور، بما يعزز روح التعاون والتكافل الاجتماعي في المنطقة.

وافتتح السوق بكلمة للدكتورة حسانة همدر، عضو مجلس بلدية الغبيري ورئيسة لجنة التربية والثقافة والمرأة، أكدت فيها أهمية دور المرأة في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على التراث الحِرفي. كما أشاد الدكتور ربيع دياب، منسق جمعية "الشجرة الطيبة"، بالتعاون المثمر مع البلديات في تنفيذ مثل هذه المبادرات.

بعد الافتتاح، جال الحضور في السوق، حيث اطلعوا على طاولات العرض وتذوقوا "المونة البلدية"، واستكشفوا المنتجات الحِرفية المتنوعة، معربين عن إعجابهم ودعمهم لهذه المبادرة المميزة وجهود أهالي المنطقة.

هذا، وأكدت البلدية في بيان لها، حرصها على استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تدعم الإنتاج المحلي وتفتح آفاق التعاون بين المجتمع والجمعيات المحلية.

