نظّمت الهيئة الصحية الإسلامية سلسلة ورش تثقيفية وتوعوية في مناطق بيت شاما وحوش الرافقة ومدينة الهرمل، بهدف تعزيز الصحة البدنية والنفسية لدى مختلف الفئات العمرية، والتصدي لسلوكيات التنمر في المدارس.

افتتحت الفعاليات بورشة بعنوان "كيف نبني جسمًا سليمًا" بالتعاون مع كشافة الإمام المهدي (عج) في بلدتي بيت شاما وحوش الرافقة، حيث ركزت على أهمية التغذية السليمة والنشاط البدني المنتظم، واشتملت على إرشادات عملية ونصائح قابلة للتطبيق في الحياة اليومية، وسط تفاعل لافت من الحضور.

وفي مدينة الهرمل، نفذت المشرفة الصحية الاجتماعية في مركز القصر الصحي ورشة تحت عنوان "قلق الامتحان" في مدرسة الإمام علي (ع)، استهدفت طلاب الشهادة الرسمية. وركزت الورشة على تعزيز الصحة النفسية والقدرة على مواجهة الضغوط الأكاديمية من خلال أنشطة تفاعلية وحوار بناء، ساهم في غرس الأفكار الإيجابية وبث الأمل لدى الطلاب.

كما نظمت المشرفة الصحية الاجتماعية بالتنسيق مع إدارة مؤسسة أمل التربوية ورشة توعوية عن "التنمر" لطلاب الصف الثالث، بلغ عددهم 82 تلميذًا. وتضمنت الورشة عرض فيديو توعوي وأنشطة فنية هادفة، ركزت على التعرف على الأعمال المؤذية للآخرين والتي تُعرف بالتنمر، وفهم مفهوم التنمر وآثاره النفسية، واكتشاف مشاعر الطفل المتعرض للتنمر.

واختتمت الورش بتعليم الأطفال مهارات الوقاية من التنمر وتعزيز سلوكيات إيجابية، وسط أجواء مليئة بالتفاعل والحماس.

وأكدت الهيئة أن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهودها المستمرة لدعم الصحة العامة والنفسية، وبناء مجتمع صحي وآمن.

