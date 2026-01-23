رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة (23 كانون الثاني 2026)، على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، والتي دعا فيها إلى شن عدوان غير قانوني للولايات المتحدة على إيران.

في منشور له في منصة "إكس؛ قال وزير الخارجية الإيراني: "العالم سئم من المهرّجين التائهين". وأكد عراقجي أنّ: "زيلنسكي استنزف جيوب دافعي الضرائب الأميركيين والأوروبيين لملء جيوب جنرالاته الفاسدين لمواجهة ما يصفه بـ"عدوان غير قانوني على إيران"، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة"، مضيفًا أن: "زيلنسكي، وفي الوقت نفسه، يطالب "من دون خجل" بعدوان غير قانوني للولايات المتحدة على إيران، في انتهاك للميثاق نفسه للأمم المتحدة".

وشدد عراقجي على أن: "إيران، وعلى خلاف الجيش الأوكراني المعتمد على الخارج والمليء بالمرتزقة، تعرف جيدًا كيف تدافع عن نفسها"، مؤكدًا أنّ بلاده لا تحتاج إطلاقًا إلى التوسّل بالأجانب لطلب المساعدة.

هذا؛ وفي وقتٍ سابق، زعم زيلنسكي في منتدى دافوس في سويسرا إن الاحتجاجات في إيران "غُرقت في الدم"، وقبل أكثر من أسبوع أيضًا، وفي ذروة أعمال الشغب التي شهدتها إيران، طالب زيلنسكي العالم بما سمّاه "مساعدة المحتجين" في إيران.

