فلسطين

خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر وجيش الاحتلال يهدم ما تبقّى من جامعة القدس
خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر وجيش الاحتلال يهدم ما تبقّى من جامعة القدس

2026-01-23 10:13
65

في اليوم الـ105 من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لبنود الاتفاق في قطاع غزة.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت هذه الخروقات عن استشهاد خمسة مواطنين؛ أربعة منهم جراء قصفٍ مدفعي استهدف شرق حي الزيتون في مدينة غزة، فيما استشهد الخامس قرب دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

كما نفّذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف لمبانٍ سكنية جنوب مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف باتجاه الأحياء الشرقية للمدينة. كما فجّر مباني أخرى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

في شمال القطاع، هدم الجيش "الإسرائيلي" ما تبقى من مبنى جامعة القدس المفتوحة شرق مدينة بيت لاهيا، فيما أطلقت دباباته المتمركزة شرق مخيم جباليا القذائف والرصاص باتجاه مخيمات النازحين شمالي القطاع.

كما جدّدت المدفعية "الإسرائيلية" قصفها للمناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 477 شهيدًا، إضافة إلى 1301 مصاب، فيما وصلت حالات انتشال الشهداء إلى 713 شهيدًا.

جدير بالذكر أنه منذ بدء العدوان، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء 75562 شهيدًا، وعدد المصابين 171379 مصابًا.
 

