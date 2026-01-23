قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد من تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية إنّ "اتصالاتنا الدولية تُطالب باستمرار بوقف الاعتداءات "الإسرائيلية" ولا يمكن أن يسلَم لبنان من دون سلامة جنوبه".

وأكّد عون أنّه سيعمل "بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني على تعزيز انتشاره في القرى الحدودية"، مشيرًا إلى أنّ "مطلبنا الأساسي في اجتماعات "الميكانيزم" أولويته تتمثّل بعودة السكان إلى قراهم ومنازلهم، وإطلاق الأسرى".

وتابع: "أنتم أبناؤنا والدولة مُلزَمة بمساعدتكم"، لافتًا إلى أنّه سيبحث "مع رئيس الحكومة ووزير المالية في ملف التعويضات والمساعدات اللازمة لإعادة الإعمار".

وختم عون: "أنا متّفق مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على ضرورة رفع المعاناة عنكم فهذا واجبنا الوطني".

