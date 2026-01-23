كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي المفتي قبلان: الدولة متهمة بالتخلّي عن الجنوب والبقاع والضاحية

لبنان

الرئيس عون لأبناء البلدات الجنوبية: الدولة مُلزَمة بمساعدتكم
لبنان

الرئيس عون لأبناء البلدات الجنوبية: الدولة مُلزَمة بمساعدتكم

2026-01-23 12:31
88

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد من تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية إنّ "اتصالاتنا الدولية تُطالب باستمرار بوقف الاعتداءات "الإسرائيلية" ولا يمكن أن يسلَم لبنان من دون سلامة جنوبه".

وأكّد عون أنّه سيعمل "بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني على تعزيز انتشاره في القرى الحدودية"، مشيرًا إلى أنّ "مطلبنا الأساسي في اجتماعات "الميكانيزم" أولويته تتمثّل بعودة السكان إلى قراهم ومنازلهم، وإطلاق الأسرى".

وتابع: "أنتم أبناؤنا والدولة مُلزَمة بمساعدتكم"، لافتًا إلى أنّه سيبحث "مع رئيس الحكومة ووزير المالية في ملف التعويضات والمساعدات اللازمة لإعادة الإعمار".

وختم عون: "أنا متّفق مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على ضرورة رفع المعاناة عنكم فهذا واجبنا الوطني".

الكلمات المفتاحية
لبنان جوزاف عون
إقرأ المزيد
المزيد
الاعتداءات
الاعتداءات "الإسرائيلية" على الجنوب والبقاع متواصلة 
لبنان منذ 43 دقيقة
الشيخ الخطيب: السيادة لا تُجزَّأ
الشيخ الخطيب: السيادة لا تُجزَّأ
لبنان منذ 56 دقيقة
المفتي قبلان: الدولة متهمة بالتخلّي عن الجنوب والبقاع والضاحية
المفتي قبلان: الدولة متهمة بالتخلّي عن الجنوب والبقاع والضاحية
لبنان منذ ساعة
الرئيس عون لأبناء البلدات الجنوبية: الدولة مُلزَمة بمساعدتكم
الرئيس عون لأبناء البلدات الجنوبية: الدولة مُلزَمة بمساعدتكم
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الإطاحة بـ
الإطاحة بـ"الميكانيزم".. التنازلات الرسمية تشرّع الأبواب أمام مسارٍ أخطر
خاص العهد منذ دقيقتين
الرئيس عون لأبناء البلدات الجنوبية: الدولة مُلزَمة بمساعدتكم
الرئيس عون لأبناء البلدات الجنوبية: الدولة مُلزَمة بمساعدتكم
لبنان منذ ساعتين
الرئيس بري في بعبدا: لقاءاتي مع رئيس الجمهورية ممتازة دائمًا
الرئيس بري في بعبدا: لقاءاتي مع رئيس الجمهورية ممتازة دائمًا
لبنان منذ 3 ساعات
لا للدولة البوليسية
لا للدولة البوليسية
مقالات مختارة منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة