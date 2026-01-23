كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الاعتداءات "الإسرائيلية" على الجنوب والبقاع متواصلة 

2026-01-23 14:21
70

سُجّل تصعيد ميداني "إسرائيلي" جديد في عدد من بلدات الجنوب والبقاع، حيث أقدمت قوات الاحتلال على تنفيذ سلسلة اعتداءات شملت إلقاء قنابل صوتية وإطلاق نار، مستهدفة مواطنين وعمالًا، حيث ألقت محلقة "إسرائيلية" قنبلة صوتية انفجرت في الجو قرب أحد المواطنين في بلدة بليدا.

وتقدمت دبابة "إسرائيلية" من الموقع المستحدث في الحمامص، وأطلقت النار على محيط قوة من الجيش اللبناني، كانت في مهمة ميدانية برفقة قوات اليونيفل الدولية بالقرب من وادي العصافير جنوب مدينة الخيام.

وألقت محلقة "إسرائيلية" معادية قنبلة صوتية على عمال حديد في بلدة مركبا.

وتعرضت أطراف بلدة عيترون لرشقات رشاشة مصدرها الموقع المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في جبل الباط.

وشنت مسيّرة "إسرائيلية" غارة ثانية استهدفت بلدة دورس قرب مستشفى دار الأمل في بعلبك.
 

الاعتداءات الصهيونية على لبنان البقاع الجنوب
